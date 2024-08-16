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https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-بارز-في-مجموعة-بريكس-بوتين-هو-أفضل-رئيس-في-هذه-المرحلة-1091801491.html
مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة
مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
أكد معالي الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وحامل وسام الدبلوماسية الاجتماعية الدولي الأعلى، أن "وجود... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T14:00+0000
2024-08-16T14:14+0000
روسيا
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار العجمي إلى أن زيارته إلى موسكو هي الزيارة الأولى، حاملا العديد من الأفكار والطموحات، والتي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع. وشدد على تقديره العالي للشعب الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتبره أفضل رئيس في هذه المرحلة وهو قائد القاطرة الآن (ربان السفينة)، مبينا أن "العالم سئم من التنافس غير القانوني والسياسات غير العادلة".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240802/رجل-أعمال-بارز-نظام-بريكس-المالي-يتسبب-بانهيار-اقتصاد-أمريكا-1091344896.html
https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html
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روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة

14:00 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 16.08.2024)
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik
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حصري
أكد معالي الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وحامل وسام الدبلوماسية الاجتماعية الدولي الأعلى، أن "وجود التحالف الدولي أصبح واقعاً حتمياً وذلك بسبب وجود متغيرات عالمية جديدة، حيث جاء هذا التحالف لتبادل المصالح والمنافع بين الدول الأعضاء".
وأشار العجمي إلى أن زيارته إلى موسكو هي الزيارة الأولى، حاملا العديد من الأفكار والطموحات، والتي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع.
ولفت العجمي إلى أن "اجتماعا مرتقبا سيجمع أعضاء هذا التحالف لتحديد الخطط الاستراتيجية، التي تعزز دور المنظمة وخاصة ربط العالم العربي بالأمة الروسية، وتوثيق العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء".
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رجل أعمال بارز: نظام "بريكس" المالي يتسبب بانهيار اقتصاد أمريكا
2 أغسطس, 09:24 GMT
وشدد على تقديره العالي للشعب الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتبره أفضل رئيس في هذه المرحلة وهو قائد القاطرة الآن (ربان السفينة)، مبينا أن "العالم سئم من التنافس غير القانوني والسياسات غير العادلة".
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik

وأشار العجمي إلى أن "دور منظمة التحالف الدولي هو الربط بين دول التحالف في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تحقيق السلام أولاً".

© Sputnikحفل منح الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وسام الدبلوماسية العامة في مقر وكالة "سبوتنيك"
حفل منح الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس وسام الدبلوماسية العامة في مقر وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
حفل منح الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وسام الدبلوماسية العامة في مقر وكالة "سبوتنيك"
© Sputnik

واختتم حديثه بالقول إن "قادم الأيام سنشهد مفاجآت كبيرة من شأنها تحقيق الأفضل خدمة للإنسانية".

© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
 الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
1/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
5/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
6/6
© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
مادورو يعلن عن استعداد فنزويلا للتعاون مع "بريكس" في قطاعي النفط والغاز
3 أغسطس, 02:44 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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