https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-بارز-في-مجموعة-بريكس-بوتين-هو-أفضل-رئيس-في-هذه-المرحلة-1091801491.html

مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة

مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة

سبوتنيك عربي

أكد معالي الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وحامل وسام الدبلوماسية الاجتماعية الدولي الأعلى، أن "وجود... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T14:00+0000

2024-08-16T14:00+0000

2024-08-16T14:14+0000

روسيا

مجموعة بريكس

فلاديمير بوتين

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأشار العجمي إلى أن زيارته إلى موسكو هي الزيارة الأولى، حاملا العديد من الأفكار والطموحات، والتي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع. وشدد على تقديره العالي للشعب الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتبره أفضل رئيس في هذه المرحلة وهو قائد القاطرة الآن (ربان السفينة)، مبينا أن "العالم سئم من التنافس غير القانوني والسياسات غير العادلة".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

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روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك