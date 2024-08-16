مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة
14:00 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 16.08.2024)
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik
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أكد معالي الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وحامل وسام الدبلوماسية الاجتماعية الدولي الأعلى، أن "وجود التحالف الدولي أصبح واقعاً حتمياً وذلك بسبب وجود متغيرات عالمية جديدة، حيث جاء هذا التحالف لتبادل المصالح والمنافع بين الدول الأعضاء".
وأشار العجمي إلى أن زيارته إلى موسكو هي الزيارة الأولى، حاملا العديد من الأفكار والطموحات، والتي يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع.
ولفت العجمي إلى أن "اجتماعا مرتقبا سيجمع أعضاء هذا التحالف لتحديد الخطط الاستراتيجية، التي تعزز دور المنظمة وخاصة ربط العالم العربي بالأمة الروسية، وتوثيق العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء".
2 أغسطس, 09:24 GMT
وشدد على تقديره العالي للشعب الروسي وللرئيس فلاديمير بوتين، الذي اعتبره أفضل رئيس في هذه المرحلة وهو قائد القاطرة الآن (ربان السفينة)، مبينا أن "العالم سئم من التنافس غير القانوني والسياسات غير العادلة".
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik
وأشار العجمي إلى أن "دور منظمة التحالف الدولي هو الربط بين دول التحالف في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تحقيق السلام أولاً".
© Sputnikحفل منح الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وسام الدبلوماسية العامة في مقر وكالة "سبوتنيك"
حفل منح الشيخ الدكتور سلطان العجمي، نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس" وسام الدبلوماسية العامة في مقر وكالة "سبوتنيك"
© Sputnik
واختتم حديثه بالقول إن "قادم الأيام سنشهد مفاجآت كبيرة من شأنها تحقيق الأفضل خدمة للإنسانية".
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
© Sputnik الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
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© Sputnik
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـ"بريكس"
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
3 أغسطس, 02:44 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.