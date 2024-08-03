مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز

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مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html
مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز
مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول البريكس في مجالات النفط والغاز. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T02:44+0000
2024-08-03T02:44+0000
نيكولاس مادورو
مجموعة بريكس
العالم
سوق النفط
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سبوتنيك. وأضاف مادورو في تصريحات للصحفيين، "تتمتع البريكس بمجموعة من الفرص في التجارة، وفنزويلا مستعدة لتكون هناك".وتابع الرئيس الفنزويلي، "البريكس سوق ضخمة للمنتجين الوطنيين. لذلك، نحن نحث باستمرار المصدرين الفنزويليين على العمل على هذا. لقد وضعنا رهاناتنا على البريكس".وتتكون البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20240731/الرئيس-الفنزويلي-لقادة-المعارضة-أيديكم-ملطخة-بالدماء-ولن-تصلوا-أبدا-إلى-السلطة-1091301994.html
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نيكولاس مادورو, مجموعة بريكس, العالم, سوق النفط
نيكولاس مادورو, مجموعة بريكس, العالم, سوق النفط

مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز

02:44 GMT 03.08.2024
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول البريكس في مجالات النفط والغاز.
سبوتنيك. وأضاف مادورو في تصريحات للصحفيين، "تتمتع البريكس بمجموعة من الفرص في التجارة، وفنزويلا مستعدة لتكون هناك".
وتابع الرئيس الفنزويلي، "البريكس سوق ضخمة للمنتجين الوطنيين. لذلك، نحن نحث باستمرار المصدرين الفنزويليين على العمل على هذا. لقد وضعنا رهاناتنا على البريكس".
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
31 يوليو, 21:42 GMT
وتتكون البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
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