https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html
مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز
مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول البريكس في مجالات النفط والغاز. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T02:44+0000
2024-08-03T02:44+0000
2024-08-03T02:44+0000
نيكولاس مادورو
مجموعة بريكس
العالم
سوق النفط
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سبوتنيك. وأضاف مادورو في تصريحات للصحفيين، "تتمتع البريكس بمجموعة من الفرص في التجارة، وفنزويلا مستعدة لتكون هناك".وتابع الرئيس الفنزويلي، "البريكس سوق ضخمة للمنتجين الوطنيين. لذلك، نحن نحث باستمرار المصدرين الفنزويليين على العمل على هذا. لقد وضعنا رهاناتنا على البريكس".وتتكون البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20240731/الرئيس-الفنزويلي-لقادة-المعارضة-أيديكم-ملطخة-بالدماء-ولن-تصلوا-أبدا-إلى-السلطة-1091301994.html
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سبوتنيك عربي
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نيكولاس مادورو, مجموعة بريكس, العالم, سوق النفط
نيكولاس مادورو, مجموعة بريكس, العالم, سوق النفط
مادورو يقول إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول بريكس في قطاعي النفط والغاز
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن فنزويلا مستعدة للتعاون مع دول البريكس في مجالات النفط والغاز.
سبوتنيك. وأضاف مادورو في تصريحات للصحفيين، "تتمتع البريكس بمجموعة من الفرص
في التجارة، وفنزويلا مستعدة لتكون هناك".
وتابع الرئيس الفنزويلي، "البريكس سوق ضخمة للمنتجين الوطنيين. لذلك، نحن نحث باستمرار المصدرين الفنزويليين على العمل على هذا. لقد وضعنا رهاناتنا على البريكس".
وتتكون البريكس من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.