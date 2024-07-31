https://sarabic.ae/20240731/الرئيس-الفنزويلي-لقادة-المعارضة-أيديكم-ملطخة-بالدماء-ولن-تصلوا-أبدا-إلى-السلطة-1091301994.html
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، إن منافسيه الانتخابيين لديهم "أيديهم ملطخة بالدماء" بعد اعتراضهم على فوزه، وتعهد بأنهم لن يصلوا أبدًا إلى... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T21:42+0000
2024-07-31T21:42+0000
2024-07-31T21:42+0000
نيكولاس مادورو
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وقال مادورو في تعليقاته للصحفيين بعد احتجاجات ضد إعادة انتخابه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا: "أيديهم ملطخة بالدماء".وأشار مادورو إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشحها إدموندو غونزاليس أوروثيا، قائلاً: "لن يصلوا أبدًا إلى السلطة السياسية. أؤكد لكم وأعلم ما أقول، هؤلاء المجرمون لن يصلوا إليها أبدًا".وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 في المئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
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نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن, انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن, انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, رئاسة فنزويلا
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، إن منافسيه الانتخابيين لديهم "أيديهم ملطخة بالدماء" بعد اعتراضهم على فوزه، وتعهد بأنهم لن يصلوا أبدًا إلى السلطة.
وقال مادورو في تعليقاته للصحفيين بعد احتجاجات ضد إعادة انتخابه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا: "أيديهم ملطخة بالدماء".
وأشار مادورو إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشحها إدموندو غونزاليس أوروثيا، قائلاً: "لن يصلوا أبدًا إلى السلطة السياسية. أؤكد لكم وأعلم ما أقول، هؤلاء المجرمون لن يصلوا إليها أبدًا".
وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 في المئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية
.
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.