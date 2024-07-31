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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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29 د
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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بلا قيود
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ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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https://sarabic.ae/20240731/الرئيس-الفنزويلي-لقادة-المعارضة-أيديكم-ملطخة-بالدماء-ولن-تصلوا-أبدا-إلى-السلطة-1091301994.html
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، إن منافسيه الانتخابيين لديهم "أيديهم ملطخة بالدماء" بعد اعتراضهم على فوزه، وتعهد بأنهم لن يصلوا أبدًا إلى... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T21:42+0000
2024-07-31T21:42+0000
نيكولاس مادورو
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انتخابات فنزويلا
اضطرابات أمنية في فنزويلا
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وقال مادورو في تعليقاته للصحفيين بعد احتجاجات ضد إعادة انتخابه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا: "أيديهم ملطخة بالدماء".وأشار مادورو إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشحها إدموندو غونزاليس أوروثيا، قائلاً: "لن يصلوا أبدًا إلى السلطة السياسية. أؤكد لكم وأعلم ما أقول، هؤلاء المجرمون لن يصلوا إليها أبدًا".وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 في المئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن, انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو, العالم, أخبار العالم الآن, انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, رئاسة فنزويلا

الرئيس الفنزويلي لقادة المعارضة: أيديكم ملطخة بالدماء ولن تصلوا أبدا إلى السلطة

21:42 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Stringer
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، إن منافسيه الانتخابيين لديهم "أيديهم ملطخة بالدماء" بعد اعتراضهم على فوزه، وتعهد بأنهم لن يصلوا أبدًا إلى السلطة.
وقال مادورو في تعليقاته للصحفيين بعد احتجاجات ضد إعادة انتخابه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا: "أيديهم ملطخة بالدماء".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية
29 يوليو, 21:35 GMT
وأشار مادورو إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشحها إدموندو غونزاليس أوروثيا، قائلاً: "لن يصلوا أبدًا إلى السلطة السياسية. أؤكد لكم وأعلم ما أقول، هؤلاء المجرمون لن يصلوا إليها أبدًا".
وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 في المئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران21:13 GMT
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