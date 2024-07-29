https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html

فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية

فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الفنزويلية، مساء أمس الاثنين، أنها استدعت دبلوماسييها من عدد من دول أمريكا اللاتينية التي لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T21:35+0000

2024-07-29T21:35+0000

2024-07-29T21:35+0000

اضطرابات أمنية في فنزويلا

الحكومة الفنزويلية

الأرجنتين

كوستاريكا

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بوينس آيرس - سبوتنيك. وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان إن "فنزويلا تدين بشدة التصرفات والتصريحات التدخلية لمجموعة من الحكومات اليمينية التابعة لواشنطن، التي تحاول إحياء مجموعة "ليما" الفاشلة وتسعى إلى عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 28 تموز/يوليو 2024".وأضاف البيان: "قررت حكومة فنزويلا، على خلفية هذه الأحداث، التي تستهدف السيادة الوطنية، استدعاء دبلوماسييها من الأرجنتين وتشيلي وبيرو وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي، وتطالب في الوقت نفسه هذه الحكومات بسحب ممثليها على الفور من الأراضي الفنزويلية".إلى ذلك، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، قبل إعلان نتائج التصويت الرسمية، أنه لن يعترف بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.كما ذكرت وزارة الخارجية التشيلية أنها "ستمتنع" عن الاعتراف بنتائج الانتخابات في انتظار استنتاجات المراقبين؛ كما رفضت سلطات بيرو وكوستاريكا الاعتراف بفوز مادورو.وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.

https://sarabic.ae/20240729/بوتين-يهنئ-مادورو-على-إعادة-انتخابه-ويؤكد-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1091217217.html

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اضطرابات أمنية في فنزويلا, الحكومة الفنزويلية, الأرجنتين, كوستاريكا