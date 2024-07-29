https://sarabic.ae/20240729/بوتين-يهنئ-مادورو-على-إعادة-انتخابه-ويؤكد-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1091217217.html

بوتين يهنئ مادورو على إعادة انتخابه ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا

بوتين يهنئ مادورو على إعادة انتخابه ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T10:05+0000

2024-07-29T10:05+0000

2024-07-29T10:05+0000

العالم

روسيا

الانتخابات في فنزويلا

انتخابات فنزويلا

نيكولاس مادورو

فلاديمير بوتين

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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفنزويلي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، بعد حصول مادورو على 51.2% من الأصوات، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وفنزويلا هي بطبيعتها شراكة استراتيجية، وأن أنشطته ستسهم في تطويرها. وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على قناة "تلغرام": وأعرب بوتين عن استعداد روسيا وفنزويلا للعمل المشترك، مشيرا إلى أن مادورو ضيف مرحب به دائما في روسيا الاتحادية. وجاء في البرقية التي نشرت على "تلغرام": "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة عملنا المشترك البناء بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. تذكر أنك دائمًا ضيف موضع ترحيب على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلفيس أموروزو، إنه بناء على نتائج معالجة 80% من البروتوكولات، حصل مادورو على 51.2% من الأصوات وفاز في الانتخابات الرئاسية.وبحسب برقية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، تمنى بوتين لمادورو النجاح والصحة الجيدة والازدهار.السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديوالرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20240729/السفير-الروسي-لدى-كاراكاس-فوز-مادورو-بالانتخابات-يعزز-مكانة-فنزويلا-في-العالم--1091208793.html

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العالم, روسيا, الانتخابات في فنزويلا, انتخابات فنزويلا, نيكولاس مادورو, فلاديمير بوتين