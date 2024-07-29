https://sarabic.ae/20240729/بوتين-يهنئ-مادورو-على-إعادة-انتخابه-ويؤكد-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1091217217.html
بوتين يهنئ مادورو على إعادة انتخابه ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا
بوتين يهنئ مادورو على إعادة انتخابه ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T10:05+0000
2024-07-29T10:05+0000
2024-07-29T10:05+0000
العالم
روسيا
الانتخابات في فنزويلا
انتخابات فنزويلا
نيكولاس مادورو
فلاديمير بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفنزويلي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، بعد حصول مادورو على 51.2% من الأصوات، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وفنزويلا هي بطبيعتها شراكة استراتيجية، وأن أنشطته ستسهم في تطويرها. وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على قناة "تلغرام": وأعرب بوتين عن استعداد روسيا وفنزويلا للعمل المشترك، مشيرا إلى أن مادورو ضيف مرحب به دائما في روسيا الاتحادية. وجاء في البرقية التي نشرت على "تلغرام": "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة عملنا المشترك البناء بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. تذكر أنك دائمًا ضيف موضع ترحيب على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلفيس أموروزو، إنه بناء على نتائج معالجة 80% من البروتوكولات، حصل مادورو على 51.2% من الأصوات وفاز في الانتخابات الرئاسية.وبحسب برقية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، تمنى بوتين لمادورو النجاح والصحة الجيدة والازدهار.السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديوالرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20240729/السفير-الروسي-لدى-كاراكاس-فوز-مادورو-بالانتخابات-يعزز-مكانة-فنزويلا-في-العالم--1091208793.html
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العالم, روسيا, الانتخابات في فنزويلا, انتخابات فنزويلا, نيكولاس مادورو, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, الانتخابات في فنزويلا, انتخابات فنزويلا, نيكولاس مادورو, فلاديمير بوتين
بوتين يهنئ مادورو على إعادة انتخابه ويؤكد الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفنزويلي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، بعد حصول مادورو على 51.2% من الأصوات، وفوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وفنزويلا هي بطبيعتها شراكة استراتيجية، وأن أنشطته ستسهم في تطويرها. وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على قناة "تلغرام":
"إن العلاقات الروسية الفنزويلية هي بمثابة شراكة استراتيجية، وأنا واثق من أن أنشطتكم على رأس الدولة ستسهم في تطورها التدريجي في جميع الاتجاهات، وهذا يلبي تمامًا مصالح شعبينا الصديقين ويتوافق مع ذلك من خلال بناء نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأعرب بوتين عن استعداد روسيا وفنزويلا للعمل المشترك، مشيرا إلى أن مادورو ضيف مرحب به دائما في روسيا الاتحادية.
وجاء في البرقية التي نشرت على "تلغرام": "أود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة عملنا المشترك البناء بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي والدولي. تذكر أنك دائمًا ضيف موضع ترحيب على الأراضي الروسية".
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلفيس أموروزو، إنه بناء على نتائج معالجة 80% من البروتوكولات، حصل مادورو على 51.2% من الأصوات وفاز في الانتخابات الرئاسية.