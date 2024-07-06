https://sarabic.ae/20240706/السفير-الروسي-لدى-فنزويلا-زيارة-سفننا-لميناء-لا-غوايرا-دليل-تضامن-وصداقة-فيديو-1090554100.html

السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو

السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن زيارة السفن الروسية إلى ميناء "لا غوايرا" الفنزويلي، ومشاركة البحارة في العرض... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T20:40+0000

2024-07-06T20:40+0000

2024-07-06T20:40+0000

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وأضاف السفير بعد مغادرة السفن الميناء الفنزويلي، أن "زيارة مجموعة من السفن الحربية الروسية هي علامة ومثال واضح على صداقتنا وتعاوننا الاستراتيجي، حيث وصلت السفن عشية عيد استقلال فنزويلا".وتابع: "وقد شاركت بالأمس مجموعة من البحارة الروس في العرض العسكري، وهم يسيرون جنبا إلى جنب مع جنود فنزويليين على طول شارع لوس بروسيريس أمام الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس كدليل على تضامننا غير المشروط".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الفائت، أن قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاغويرا في فنزويلا.وتتكون القوة البحرية التي وصلت إلى الميناء كجزء من رحلة عمل طويلة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين".

https://sarabic.ae/20240702/قوة-بحرية-تابعة-للأسطول-الشمالي-الروسي-تصل-إلى-ميناء-لاجويرا-في-فنزويلا-فيديو-1090398132.html

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