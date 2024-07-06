السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو
السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن زيارة السفن الروسية إلى ميناء "لا غوايرا" الفنزويلي، ومشاركة البحارة في العرض... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T20:40+0000
2024-07-06T20:40+0000
روسيا
العالم
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وأضاف السفير بعد مغادرة السفن الميناء الفنزويلي، أن "زيارة مجموعة من السفن الحربية الروسية هي علامة ومثال واضح على صداقتنا وتعاوننا الاستراتيجي، حيث وصلت السفن عشية عيد استقلال فنزويلا".وتابع: "وقد شاركت بالأمس مجموعة من البحارة الروس في العرض العسكري، وهم يسيرون جنبا إلى جنب مع جنود فنزويليين على طول شارع لوس بروسيريس أمام الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس كدليل على تضامننا غير المشروط".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الفائت، أن قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاغويرا في فنزويلا.وتتكون القوة البحرية التي وصلت إلى الميناء كجزء من رحلة عمل طويلة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين".
https://sarabic.ae/20240702/قوة-بحرية-تابعة-للأسطول-الشمالي-الروسي-تصل-إلى-ميناء-لاجويرا-في-فنزويلا-فيديو-1090398132.html
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روسيا, العالم

السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو

20:40 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Alexandr Galperin / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"
فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Alexandr Galperin
/
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تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن زيارة السفن الروسية إلى ميناء "لا غوايرا" الفنزويلي، ومشاركة البحارة في العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال تظهر الصداقة والتعاون بين الدولتين والتضامن غير المشروط.
وأضاف السفير بعد مغادرة السفن الميناء الفنزويلي، أن "زيارة مجموعة من السفن الحربية الروسية هي علامة ومثال واضح على صداقتنا وتعاوننا الاستراتيجي، حيث وصلت السفن عشية عيد استقلال فنزويلا".
وتابع: "وقد شاركت بالأمس مجموعة من البحارة الروس في العرض العسكري، وهم يسيرون جنبا إلى جنب مع جنود فنزويليين على طول شارع لوس بروسيريس أمام الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو موروس كدليل على تضامننا غير المشروط".
وأشار السفير أيضا إلى أنه "عندما ترسو سفينة في ميناء بلد آخر، فهذه علامة على وجود علاقة ومشاعر خاصة، وأنه أمر سلمي للغاية، على الرغم من أن السفينة عسكرية، وقد تم استقبال البحارة هنا بشكل جيد".
المناورات البحرية كومجا - 2018 في بحر بارنتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو
2 يوليو, 17:58 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الفائت، أن قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاغويرا في فنزويلا.
وتتكون القوة البحرية التي وصلت إلى الميناء كجزء من رحلة عمل طويلة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين".
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 19 موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانيةأمس, 07:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب4 يوليو, 15:52 GMT
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