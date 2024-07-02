https://sarabic.ae/20240702/قوة-بحرية-تابعة-للأسطول-الشمالي-الروسي-تصل-إلى-ميناء-لاجويرا-في-فنزويلا-فيديو-1090398132.html

قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو

قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقطات التي تتضمن وصول قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T17:58+0000

2024-07-02T17:58+0000

2024-07-02T17:58+0000

روسيا

العالم

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وتبين المشاهد لحظة وصول القوة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي، والتي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران الفائت، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة للقوات الروسية في شمال شرق روسيا.وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوات، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة شمال شرقي روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".

https://sarabic.ae/20240628/انتهاء-التدريبات-الثنائية-لمجموعات-قوات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-1090255145.html

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