https://sarabic.ae/20240702/قوة-بحرية-تابعة-للأسطول-الشمالي-الروسي-تصل-إلى-ميناء-لاجويرا-في-فنزويلا-فيديو-1090398132.html
قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو
قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقطات التي تتضمن وصول قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T17:58+0000
2024-07-02T17:58+0000
2024-07-02T17:58+0000
روسيا
العالم
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وتبين المشاهد لحظة وصول القوة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي، والتي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران الفائت، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة للقوات الروسية في شمال شرق روسيا.وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوات، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة شمال شرقي روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".
https://sarabic.ae/20240628/انتهاء-التدريبات-الثنائية-لمجموعات-قوات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-1090255145.html
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روسيا, العالم
قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تصل إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللقطات التي تتضمن وصول قوة بحرية تابعة للأسطول الشمالي الروسي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا.
وتبين المشاهد لحظة وصول القوة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي، والتي تتكون من فرقاطة وناقلة بحرية متوسطة وصلت إلى ميناء لاجويرا في فنزويلا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران الفائت، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة للقوات الروسية في شمال شرق روسيا.
وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوات، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".
وأضافت: "في هذا العام، ولأول مرة، أُجري التمرين بصيغة ثنائية، وقد تم إجراؤه بين أسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة لأسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في شمال شرق روسيا".
وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة شمال شرقي روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".
وقالت الدفاع الروسية: "إجمالاً، وخلال العمليات في البحر، أجرت قوات أسطول المحيط الهادئ أكثر من 800 مناورة قتالية، منها نحو 650 تمريناً باستخدام الأسلحة الحية. وفي مختلف المراحل، تم التدرب على العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مجموعات السفن أثناء عمليات العبور البحري، والضربات الصاروخية المشتركة ضد مجموعات سفن العدو الوهمي".
ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".