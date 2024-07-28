https://sarabic.ae/20240728/انتخابات-رئاسية-في-فنزويلا-وسط-تحذير-من-حمام-دم-1091193434.html

انتخابات رئاسية في فنزويلا وسط تحذير من "حمام دم"

انتخابات رئاسية في فنزويلا وسط تحذير من "حمام دم"

سبوتنيك عربي

تشهد فنزويلا انتخابات رئاسية، اليوم الأحد، وسط أجواء شديدة التوتر بين عشرة مرشحين تحتدم المنافسة بين اثنين منهم، هما الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو،... 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T10:34+0000

2024-07-28T10:34+0000

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نيكولاس مادورو

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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مادورو تحذيره من أن تشهد البلاد ما وصفه بـ"حمام دم"، بعدما دعي نحو 21 مليون ناخب من أصل 30 مليون فنزويلي للتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وحتى الآن تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المعارضة بفارق ملحوظ لكن بعض المراقبين يؤكدون أن المنافسة شديدة، أما نظام مادورو، فيستند إلى أرقام أخرى تؤكد ثقته في النصر.تكمن خطورة الأوضاع في توعد مادورو، بأنه لن يتنازل عن السلطة، بالفوضى من دونه، معتمدا في ذلك على الجيش وعلى حملة مضايقات تقوم بها الشرطة بحق المعارضة.وأوضح مادورو إن "مستقبل فنزويلا للسنوات الخمسين المقبلة يتقرر في 28 يوليو/ تموز، ما بين فنزويلا السلام أو العنف. السلام أو الحرب"، بعدما حذر من احتمال "حمام دم في حرب أهلية بين الأشقاء يثيرها الفاشيون"، وهي التصريحات التي وصفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنها "مروعة"، قائلا إنه "على مادورو أن يتعلم: عندما نفوز نبقى وعندما نخسر نرحل".أما منافس مادورو، وهو غونزاليس أوروتيا، كان قد أعلن أن يوم الأحد سيشهد "بلا شك تعبير الشعب الديمقراطي الأهم في السنوات الأخيرة" داعيا "المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع في نهاية النهار والتثبت من وضوح النتائج التي تحققت".يذكر أن فنزويلا تعاني منذ فترة طويلة من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث انهار إنتاج النفط نتيجة سوء الإدارة والفساد، متراجعا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم إلى أقل من مليون، فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% خلال عشر سنوات وسجلت البلاد تضخما جامحا أرغم السلطات على دولرة الاقتصاد جزئيا.ومما يبرهن على تردي أوضاع البلاد كذلك مغادرة نحو سبعة ملايين فنزويلي للبلاد إذ عاني القسم الأكبر من المواطنين الفقر مع انهيار كامل للأنظمة الصحية والتربوية، فيما تؤكد السلطات أن الأزمة هي نتيجة "الحصار الإجرامي" المفروض على البلاد.وضيقت الولايات المتحدة الخناق على فنزويلا بعقوبات تهدف إلى إبعاد مادورو بعد إعادة انتخابه في عملية اقتراع موضع جدل عام 2018، احتجت عليها المعارضة منددة بـ"أعمال تزوير"، وأثارت تظاهرات تعرضت لقمع شديد.

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