https://sarabic.ae/20240721/رئيس-فنزويلا-انتخابات-الرئاسة-المقبلة-ستحدد-مستقبل-البلاد-ما-بين-السلام-أو-الحرب-1090985433.html

رئيس فنزويلا: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام أو الحرب"

رئيس فنزويلا: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام أو الحرب"

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يوليو/تموز الجاري، ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام" أو "العنف". 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T10:03+0000

2024-07-21T10:03+0000

2024-07-21T10:03+0000

نيكولاس مادورو

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جاء ذلك خلال تجمع عقده الرئيس الفنزويلي الحالي، المرشح لولاية جديدة، في ماتورين شرقي البلاد، أمس السبت.وأوضح أن البلاد ستختار ما بين "بناء مجتمع جديد من المساواة، بلا طبقات، حيث نبني نموذجنا الاقتصادي الخاص بنا ونستعيد الدولة الراعية التي ورثناها من الرئيس السابق هوغو تشافيز" أو فنزويلا "النخب حيث الشعب مستبعد وكل شيء مخصخص".وتابع: "هل نريد السلام؟ هل نريد الديمقراطية والحرية الحقيقية؟ هل نريد دولة مستقلة لا تخضع للغرباء؟ ... دعونا نفوز في يوم 28".كما ندد بخطط المعارضة التي تريد إغراق البلاد بالعنف، حسب تقارير محلية.وكان مادورو قبل ترشيح حزبه له لخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى بعد أسبوع، والتي من شأنها أن تسمح له بولاية ثالثة على التوالي، مؤكدا أنه يحظى "بدعم الشعب".يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يبلغ من العمر 61 عاما وتولى رئاسة البلاد منذ 2013.

https://sarabic.ae/20220928/مادورو-أوروبا-والولايات-المتحدة-تمارسان-انتحارا-اقتصاديا-بمحاولتهما-إلحاق-الضرر-بروسيا-1068339169.html

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