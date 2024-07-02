https://sarabic.ae/20240702/الرئيس-الفنزويلي-يعلن-قبول-اقتراح-استئناف-المحادثات-المباشرة-مع-الولايات-المتحدة-1090375786.html
الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إن المحادثات ستستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات شديدة على صناعة النفط في البلاد... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T03:32+0000
2024-07-02T03:32+0000
2024-07-02T05:19+0000
الرئيس الفنزويلي
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "الأربعاء المقبل، ستُستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "واشنطن هي التي بادرت بالاقتراح وأن كاراكاس وافقت عليه بعد شهرين من الدراسة الدقيقة".والعام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وفنزويلا مفاوضات سرية في قطر. في النهاية، اتفقوا على صفقة تبادل سجناء واسعة بوساطة الدولة الخليجية.أطلقت واشنطن سراح أليكس صعب، وهو حليف لمادورو، كان قد اتهمته الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح كاراكاس.في المقابل، سلمت فنزويلا فاراً يدعى ليونارد فرانسيس، الذي كان في مركز أسوأ فضيحة فساد في تاريخ البحرية الأمريكية، وأفرجت عن 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا وأطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين.كما علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات بعد أن وافقت حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 تحت إشراف مراقبين دوليين.لكن هذه الانفراجة انتهت عندما لم يُسمح لمعارضي مادورو بالترشح ضده في الانتخابات، وأُعيد فرض العقوبات في أبريل/ نيسان.وقال مادورو: "سنناقش ونتوصل إلى اتفاقات جديدة حتى يتم احترام كل شيء، وخاصة ما وقعنا عليه في قطر في سبتمبر"، معربا عن أمله في "الحوار والفهم ومستقبل لعلاقتنا".
https://sarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الفنزويلي, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الفنزويلي, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
03:32 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 05:19 GMT 02.07.2024)
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إن المحادثات ستستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات شديدة على صناعة النفط في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "الأربعاء المقبل، ستُستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "واشنطن هي التي بادرت بالاقتراح وأن كاراكاس وافقت عليه بعد شهرين من الدراسة الدقيقة".
والعام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وفنزويلا مفاوضات سرية في قطر. في النهاية، اتفقوا على صفقة تبادل سجناء واسعة بوساطة الدولة الخليجية.
أطلقت واشنطن سراح أليكس صعب، وهو حليف لمادورو، كان قد اتهمته الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح كاراكاس.
في المقابل، سلمت فنزويلا فاراً يدعى ليونارد فرانسيس، الذي كان في مركز أسوأ فضيحة فساد في تاريخ البحرية الأمريكية، وأفرجت عن 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا وأطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين.
كما علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات
بعد أن وافقت حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 تحت إشراف مراقبين دوليين.
لكن هذه الانفراجة انتهت عندما لم يُسمح لمعارضي مادورو بالترشح ضده في الانتخابات، وأُعيد فرض العقوبات في أبريل/ نيسان.
وقال مادورو: "سنناقش ونتوصل إلى اتفاقات جديدة حتى يتم احترام كل شيء، وخاصة ما وقعنا عليه في قطر في سبتمبر"، معربا عن أمله في "الحوار والفهم ومستقبل لعلاقتنا".