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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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https://sarabic.ae/20240702/الرئيس-الفنزويلي-يعلن-قبول-اقتراح-استئناف-المحادثات-المباشرة-مع-الولايات-المتحدة-1090375786.html
الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إن المحادثات ستستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات شديدة على صناعة النفط في البلاد... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T03:32+0000
2024-07-02T05:19+0000
الرئيس الفنزويلي
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "الأربعاء المقبل، ستُستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "واشنطن هي التي بادرت بالاقتراح وأن كاراكاس وافقت عليه بعد شهرين من الدراسة الدقيقة".والعام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وفنزويلا مفاوضات سرية في قطر. في النهاية، اتفقوا على صفقة تبادل سجناء واسعة بوساطة الدولة الخليجية.أطلقت واشنطن سراح أليكس صعب، وهو حليف لمادورو، كان قد اتهمته الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح كاراكاس.في المقابل، سلمت فنزويلا فاراً يدعى ليونارد فرانسيس، الذي كان في مركز أسوأ فضيحة فساد في تاريخ البحرية الأمريكية، وأفرجت عن 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا وأطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين.كما علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات بعد أن وافقت حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 تحت إشراف مراقبين دوليين.لكن هذه الانفراجة انتهت عندما لم يُسمح لمعارضي مادورو بالترشح ضده في الانتخابات، وأُعيد فرض العقوبات في أبريل/ نيسان.وقال مادورو: "سنناقش ونتوصل إلى اتفاقات جديدة حتى يتم احترام كل شيء، وخاصة ما وقعنا عليه في قطر في سبتمبر"، معربا عن أمله في "الحوار والفهم ومستقبل لعلاقتنا".
https://sarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html
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الرئيس الفنزويلي, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الفنزويلي, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة

03:32 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 05:19 GMT 02.07.2024)
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إن المحادثات ستستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات شديدة على صناعة النفط في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "الأربعاء المقبل، ستُستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "واشنطن هي التي بادرت بالاقتراح وأن كاراكاس وافقت عليه بعد شهرين من الدراسة الدقيقة".
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا
7 مارس 2023, 03:20 GMT
والعام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وفنزويلا مفاوضات سرية في قطر. في النهاية، اتفقوا على صفقة تبادل سجناء واسعة بوساطة الدولة الخليجية.
أطلقت واشنطن سراح أليكس صعب، وهو حليف لمادورو، كان قد اتهمته الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح كاراكاس.
في المقابل، سلمت فنزويلا فاراً يدعى ليونارد فرانسيس، الذي كان في مركز أسوأ فضيحة فساد في تاريخ البحرية الأمريكية، وأفرجت عن 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا وأطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين.
كما علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات بعد أن وافقت حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 تحت إشراف مراقبين دوليين.
لكن هذه الانفراجة انتهت عندما لم يُسمح لمعارضي مادورو بالترشح ضده في الانتخابات، وأُعيد فرض العقوبات في أبريل/ نيسان.
وقال مادورو: "سنناقش ونتوصل إلى اتفاقات جديدة حتى يتم احترام كل شيء، وخاصة ما وقعنا عليه في قطر في سبتمبر"، معربا عن أمله في "الحوار والفهم ومستقبل لعلاقتنا".
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Люди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
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