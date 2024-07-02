https://sarabic.ae/20240702/الرئيس-الفنزويلي-يعلن-قبول-اقتراح-استئناف-المحادثات-المباشرة-مع-الولايات-المتحدة-1090375786.html

الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي يعلن قبول اقتراح استئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إن المحادثات ستستأنف قريبًا مع الولايات المتحدة، التي أعادت فرض عقوبات شديدة على صناعة النفط في البلاد... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T03:32+0000

2024-07-02T03:32+0000

2024-07-02T05:19+0000

الرئيس الفنزويلي

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مادورو في التلفزيون الحكومي: "الأربعاء المقبل، ستُستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "واشنطن هي التي بادرت بالاقتراح وأن كاراكاس وافقت عليه بعد شهرين من الدراسة الدقيقة".والعام الماضي، أطلقت الولايات المتحدة وفنزويلا مفاوضات سرية في قطر. في النهاية، اتفقوا على صفقة تبادل سجناء واسعة بوساطة الدولة الخليجية.أطلقت واشنطن سراح أليكس صعب، وهو حليف لمادورو، كان قد اتهمته الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح كاراكاس.في المقابل، سلمت فنزويلا فاراً يدعى ليونارد فرانسيس، الذي كان في مركز أسوأ فضيحة فساد في تاريخ البحرية الأمريكية، وأفرجت عن 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا وأطلقت سراح 10 محتجزين أمريكيين.كما علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات بعد أن وافقت حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 تحت إشراف مراقبين دوليين.لكن هذه الانفراجة انتهت عندما لم يُسمح لمعارضي مادورو بالترشح ضده في الانتخابات، وأُعيد فرض العقوبات في أبريل/ نيسان.وقال مادورو: "سنناقش ونتوصل إلى اتفاقات جديدة حتى يتم احترام كل شيء، وخاصة ما وقعنا عليه في قطر في سبتمبر"، معربا عن أمله في "الحوار والفهم ومستقبل لعلاقتنا".

https://sarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html

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الرئيس الفنزويلي, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية