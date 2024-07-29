https://sarabic.ae/20240729/السفير-الروسي-لدى-كاراكاس-فوز-مادورو-بالانتخابات-يعزز-مكانة-فنزويلا-في-العالم--1091208793.html
السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم
السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي مليك باغداساروف، اليوم الاثنين، أن فوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، في الانتخابات الرئاسية سيزيد من تعزيز سلطة إدارته... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T05:14+0000
2024-07-29T05:14+0000
2024-07-29T05:14+0000
رئاسة فنزويلا
العالم
نيكولاس مادورو
انتخابات فنزويلا
الانتخابات في فنزويلا
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أكد السفير الروسي في كاراكاس أن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت بطريقة منظمة وشفافة، وكانت جديرة بالثقة، وأن فوز مادورو في الانتخابات سيعزز سلطة حكومته في العالم. وقال باغداساروف بعد إعلان نتائج التصويت الأولى: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد جديرة بالثقة. وبطبيعة الحال، ستسهم النتيجة الواضحة في تعزيز سلطة إدارة، نيكولاس مادورو، على الساحة الدولية وتعزيز مكانة فنزويلا في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، بدورنا سنواصل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كراكاس".وأشار باغداساروف إلى أن "الانتخابات نظمت بالشفافية المتأصلة في النظام الانتخابي الفنزويلي، وزار المراقبون الذين وصلوا من روسيا عددا من مراكز الاقتراع خلال النهار".وهذه هي الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو الذي يقود فنزويلا، منذ عام 2013. وسيتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في فنزويلا، في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.رئيس فنزويلا: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام أو الحرب"السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو
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رئاسة فنزويلا, العالم, نيكولاس مادورو, انتخابات فنزويلا, الانتخابات في فنزويلا
رئاسة فنزويلا, العالم, نيكولاس مادورو, انتخابات فنزويلا, الانتخابات في فنزويلا
السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم
أكد السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي مليك باغداساروف، اليوم الاثنين، أن فوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، في الانتخابات الرئاسية سيزيد من تعزيز سلطة إدارته على الساحة الدولية ويعزز مكانة فنزويلا في العالم.
أكد السفير الروسي في كاراكاس أن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت بطريقة منظمة وشفافة، وكانت جديرة بالثقة، وأن فوز مادورو في الانتخابات سيعزز سلطة حكومته في العالم.
وقال باغداساروف بعد إعلان نتائج التصويت الأولى: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد جديرة بالثقة. وبطبيعة الحال، ستسهم النتيجة الواضحة في تعزيز سلطة إدارة، نيكولاس مادورو، على الساحة الدولية وتعزيز مكانة فنزويلا في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب،
بدورنا سنواصل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كراكاس".
وقال إلفيس أموروسو، رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، في وقت سابق، إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بناءً على نتائج معالجة 80% من البروتوكولات، حصل على 51.2% من الأصوات وفاز بالانتخابات الرئاسية.
وأشار باغداساروف إلى أن "الانتخابات نظمت بالشفافية المتأصلة في النظام الانتخابي الفنزويلي،
وزار المراقبون الذين وصلوا من روسيا عددا من مراكز الاقتراع خلال النهار".
وهذه هي الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو الذي يقود فنزويلا،
منذ عام 2013. وسيتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في فنزويلا، في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.