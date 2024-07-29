السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240729/السفير-الروسي-لدى-كاراكاس-فوز-مادورو-بالانتخابات-يعزز-مكانة-فنزويلا-في-العالم--1091208793.html
السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم
السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي مليك باغداساروف، اليوم الاثنين، أن فوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، في الانتخابات الرئاسية سيزيد من تعزيز سلطة إدارته... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T05:14+0000
2024-07-29T05:14+0000
رئاسة فنزويلا
العالم
نيكولاس مادورو
انتخابات فنزويلا
الانتخابات في فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
أكد السفير الروسي في كاراكاس أن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت بطريقة منظمة وشفافة، وكانت جديرة بالثقة، وأن فوز مادورو في الانتخابات سيعزز سلطة حكومته في العالم. وقال باغداساروف بعد إعلان نتائج التصويت الأولى: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد جديرة بالثقة. وبطبيعة الحال، ستسهم النتيجة الواضحة في تعزيز سلطة إدارة، نيكولاس مادورو، على الساحة الدولية وتعزيز مكانة فنزويلا في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، بدورنا سنواصل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كراكاس".وأشار باغداساروف إلى أن "الانتخابات نظمت بالشفافية المتأصلة في النظام الانتخابي الفنزويلي، وزار المراقبون الذين وصلوا من روسيا عددا من مراكز الاقتراع خلال النهار".وهذه هي الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو الذي يقود فنزويلا، منذ عام 2013. وسيتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في فنزويلا، في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.رئيس فنزويلا: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام أو الحرب"السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو
https://sarabic.ae/20240729/الحملة-الانتخابية-لـ-مادورو-تعلن-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-الفنزويلية-1091207741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, العالم, نيكولاس مادورو, انتخابات فنزويلا, الانتخابات في فنزويلا
رئاسة فنزويلا, العالم, نيكولاس مادورو, انتخابات فنزويلا, الانتخابات في فنزويلا

السفير الروسي لدى كاراكاس: فوز مادورو بالانتخابات يعزز مكانة فنزويلا في العالم

05:14 GMT 29.07.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي مليك باغداساروف، اليوم الاثنين، أن فوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، في الانتخابات الرئاسية سيزيد من تعزيز سلطة إدارته على الساحة الدولية ويعزز مكانة فنزويلا في العالم.
أكد السفير الروسي في كاراكاس أن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أجريت بطريقة منظمة وشفافة، وكانت جديرة بالثقة، وأن فوز مادورو في الانتخابات سيعزز سلطة حكومته في العالم.
وقال باغداساروف بعد إعلان نتائج التصويت الأولى: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد جديرة بالثقة. وبطبيعة الحال، ستسهم النتيجة الواضحة في تعزيز سلطة إدارة، نيكولاس مادورو، على الساحة الدولية وتعزيز مكانة فنزويلا في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، بدورنا سنواصل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كراكاس".

وقال إلفيس أموروسو، رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، في وقت سابق، إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بناءً على نتائج معالجة 80% من البروتوكولات، حصل على 51.2% من الأصوات وفاز بالانتخابات الرئاسية.

رجل يرتدي زي البطل الخارق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يحتضن الأطفال في مسيرة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تؤكد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية
03:46 GMT
وأشار باغداساروف إلى أن "الانتخابات نظمت بالشفافية المتأصلة في النظام الانتخابي الفنزويلي، وزار المراقبون الذين وصلوا من روسيا عددا من مراكز الاقتراع خلال النهار".
وهذه هي الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو الذي يقود فنزويلا، منذ عام 2013. وسيتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في فنزويلا، في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.
رئيس فنزويلا: انتخابات الرئاسة المقبلة ستحدد مستقبل البلاد ما بين "السلام أو الحرب"
السفير الروسي لدى فنزويلا: زيارة سفننا لميناء "لا غوايرا" دليل تضامن وصداقة.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:58 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ودول أخرى تحذر من حرب إقليمية كبرىأمس, 13:37 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"27 يوليو, 17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала