الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240729/الحملة-الانتخابية-لـ-مادورو-تعلن-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-الفنزويلية-1091207741.html
الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية
الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية
سبوتنيك عربي
أعلن مقر حملة المرشح الرئاسي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T03:46+0000
2024-07-29T03:46+0000
العالم
نيكولاس مادورو
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090048345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_701b61950cabf497e738f1cc8501aae3.jpg
وقالت الحملة الانتخابية للرئيس مادورو، "نشكركم. لا يمكننا أن نعلن النتيجة، ولكن يمكننا أن نظهر لكم وجوهنا. لقد كان انتصارا للجميع. كان انتصارا سيساعدنا على بناء المستقبل. بالطبع، سيتعين علينا انتظار النتائج".وقال رئيس مقر الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، في مؤتمر صحفي: "نحن نحترم المجلس الانتخابي الوطني، لأننا نحترم قوانين بلادنا ودستور جمهورية فنزويلا البوليفارية".ومنذ الساعة السادسة صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، يشارك الفنزويليون في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس تسعة مرشحين من المعارضة والرئيس الحالي نيكولاس مادورو على منصب زعيم البلاد.وبدأت مراكز الاقتراع في الإغلاق عند الساعة 18 مساء. بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش). وقال المركز الوطني للانتخابات لـ"سبوتنيك"، إن مراكز الاقتراع التي يوجد بها طوابير من الناخبين وقت الإغلاق الرسمي ستستمر في العمل حتى آخر زائر.ومن المقرر أن تنشر اللجنة الوطنية للانتخابات الاقتراع الأول مع نتائج التصويت الأولية مساء الاثنين، بعد أن أصبحت النتائج التي تم فرزها "لا رجعة فيها".ووفقا لاستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، فإن من بين المرشحين العشرة لمنصب رئيس الدولة، فإن المرشحين الذين لديهم فرصة حقيقية للانتخاب هم مادورو، الذي يسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى، وممثل حزب المنصة الديمقراطية المتحدة، إدموندو جونزاليس أوروتيا.سيتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا منصبه في 10 يناير 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.
https://sarabic.ae/20240728/انتخابات-رئاسية-في-فنزويلا-وسط-تحذير-من-حمام-دم-1091193434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090048345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5a23e231ee0cdbae914c858ba024ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا
العالم, نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا

الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

03:46 GMT 29.07.2024
© AP Photo / Ariana Cubillosرجل يرتدي زي البطل الخارق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يحتضن الأطفال في مسيرة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا
رجل يرتدي زي البطل الخارق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو يحتضن الأطفال في مسيرة ضد العقوبات الأمريكية على فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
تابعنا عبر
أعلن مقر حملة المرشح الرئاسي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت الحملة الانتخابية للرئيس مادورو، "نشكركم. لا يمكننا أن نعلن النتيجة، ولكن يمكننا أن نظهر لكم وجوهنا. لقد كان انتصارا للجميع. كان انتصارا سيساعدنا على بناء المستقبل. بالطبع، سيتعين علينا انتظار النتائج".
وقال رئيس مقر الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، في مؤتمر صحفي: "نحن نحترم المجلس الانتخابي الوطني، لأننا نحترم قوانين بلادنا ودستور جمهورية فنزويلا البوليفارية".
وشكرت الحملة الانتخابية المجلس الانتخابي الوطني على "العمل المثالي" للنظام الانتخابي الذي سمح بإجراء الانتخابات "في هدوء مطلق وسلام مطلق".
ومنذ الساعة السادسة صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، يشارك الفنزويليون في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس تسعة مرشحين من المعارضة والرئيس الحالي نيكولاس مادورو على منصب زعيم البلاد.
وبدأت مراكز الاقتراع في الإغلاق عند الساعة 18 مساء. بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش). وقال المركز الوطني للانتخابات لـ"سبوتنيك"، إن مراكز الاقتراع التي يوجد بها طوابير من الناخبين وقت الإغلاق الرسمي ستستمر في العمل حتى آخر زائر.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
انتخابات رئاسية في فنزويلا وسط تحذير من "حمام دم"
أمس, 10:34 GMT
ومن المقرر أن تنشر اللجنة الوطنية للانتخابات الاقتراع الأول مع نتائج التصويت الأولية مساء الاثنين، بعد أن أصبحت النتائج التي تم فرزها "لا رجعة فيها".
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، فإن من بين المرشحين العشرة لمنصب رئيس الدولة، فإن المرشحين الذين لديهم فرصة حقيقية للانتخاب هم مادورو، الذي يسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى، وممثل حزب المنصة الديمقراطية المتحدة، إدموندو جونزاليس أوروتيا.
سيتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا منصبه في 10 يناير 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:58 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ودول أخرى تحذر من حرب إقليمية كبرىأمس, 13:37 GMT قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"27 يوليو, 17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала