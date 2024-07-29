https://sarabic.ae/20240729/الحملة-الانتخابية-لـ-مادورو-تعلن-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-الفنزويلية-1091207741.html

الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

الحملة الانتخابية لـ "مادورو" تعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

سبوتنيك عربي

أعلن مقر حملة المرشح الرئاسي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T03:46+0000

2024-07-29T03:46+0000

2024-07-29T03:46+0000

العالم

نيكولاس مادورو

رئاسة فنزويلا

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وقالت الحملة الانتخابية للرئيس مادورو، "نشكركم. لا يمكننا أن نعلن النتيجة، ولكن يمكننا أن نظهر لكم وجوهنا. لقد كان انتصارا للجميع. كان انتصارا سيساعدنا على بناء المستقبل. بالطبع، سيتعين علينا انتظار النتائج".وقال رئيس مقر الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، في مؤتمر صحفي: "نحن نحترم المجلس الانتخابي الوطني، لأننا نحترم قوانين بلادنا ودستور جمهورية فنزويلا البوليفارية".ومنذ الساعة السادسة صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، يشارك الفنزويليون في الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس تسعة مرشحين من المعارضة والرئيس الحالي نيكولاس مادورو على منصب زعيم البلاد.وبدأت مراكز الاقتراع في الإغلاق عند الساعة 18 مساء. بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش). وقال المركز الوطني للانتخابات لـ"سبوتنيك"، إن مراكز الاقتراع التي يوجد بها طوابير من الناخبين وقت الإغلاق الرسمي ستستمر في العمل حتى آخر زائر.ومن المقرر أن تنشر اللجنة الوطنية للانتخابات الاقتراع الأول مع نتائج التصويت الأولية مساء الاثنين، بعد أن أصبحت النتائج التي تم فرزها "لا رجعة فيها".ووفقا لاستطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، فإن من بين المرشحين العشرة لمنصب رئيس الدولة، فإن المرشحين الذين لديهم فرصة حقيقية للانتخاب هم مادورو، الذي يسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى، وممثل حزب المنصة الديمقراطية المتحدة، إدموندو جونزاليس أوروتيا.سيتولى الفائز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا منصبه في 10 يناير 2025، وستكون مدة ولايته ست سنوات.

https://sarabic.ae/20240728/انتخابات-رئاسية-في-فنزويلا-وسط-تحذير-من-حمام-دم-1091193434.html

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سبوتنيك عربي

العالم, نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا