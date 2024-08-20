https://sarabic.ae/20240820/سياسي-روسي-النفوذ-المتنامي-لدول-بريكس-يقوض-أسس-النموذج-الأمريكي-لبناء-عالم-أحادي-القطب-1091939695.html

سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب

سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب

سبوتنيك عربي

صرح رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن النفوذ المتنامي لمجموعة "بريكس" يقوّض النموذج... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T19:16+0000

2024-08-20T19:16+0000

2024-08-20T19:16+0000

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وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام"، أن "النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يدمر أمام أعيننا النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب، حيث يواصل بايدن الصراخ حول الهيمنة العالمية للولايات المتحدة في مؤتمر الحزب الديمقراطي، ودعا بجدية إلى تسمية دولة واحدة على الأقل في العالم لا تصدق أن الولايات المتحدة "دولة رائدة"، متسائلًا: "من يستطيع أن يحكم العالم إن لم تكن الولايات المتحدة!".وأوضح سلوتسكي أن هذه الدول موجودة، وهي أغلبية البلدان ذات السيادة، التي لا توافق على إطلاق لفظ "الديمقراطي" و"الدولة الرائدة" لدولة تطمح لفرض ديكتاتوريتها على العالم.وأشار سلوتسكي إلى أن "بريكس" في عام الرئاسة الروسية، سوف تعزز بثقة مكانتها كواحدة من المنظمات الدولية الرائدة ومراكز الثقل لبلدان الأغلبية العالمية، وكان طلب أذربيجان للانضمام إلى المنظمة تأكيدا آخر على ذلك.يذكر أنه، وفي وقت سابق من اليوم، قدمت أذربيجان طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

https://sarabic.ae/20240820/أذربيجان-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1091931983.html

https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-بارز-في-مجموعة-بريكس-بوتين-هو-أفضل-رئيس-في-هذه-المرحلة-1091801491.html

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مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا