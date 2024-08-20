سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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https://sarabic.ae/20240820/سياسي-روسي-النفوذ-المتنامي-لدول-بريكس-يقوض-أسس-النموذج-الأمريكي-لبناء-عالم-أحادي-القطب-1091939695.html
سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب
سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن النفوذ المتنامي لمجموعة "بريكس" يقوّض النموذج... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T19:16+0000
2024-08-20T19:16+0000
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وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام"، أن "النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يدمر أمام أعيننا النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب، حيث يواصل بايدن الصراخ حول الهيمنة العالمية للولايات المتحدة في مؤتمر الحزب الديمقراطي، ودعا بجدية إلى تسمية دولة واحدة على الأقل في العالم لا تصدق أن الولايات المتحدة "دولة رائدة"، متسائلًا: "من يستطيع أن يحكم العالم إن لم تكن الولايات المتحدة!".وأوضح سلوتسكي أن هذه الدول موجودة، وهي أغلبية البلدان ذات السيادة، التي لا توافق على إطلاق لفظ "الديمقراطي" و"الدولة الرائدة" لدولة تطمح لفرض ديكتاتوريتها على العالم.وأشار سلوتسكي إلى أن "بريكس" في عام الرئاسة الروسية، سوف تعزز بثقة مكانتها كواحدة من المنظمات الدولية الرائدة ومراكز الثقل لبلدان الأغلبية العالمية، وكان طلب أذربيجان للانضمام إلى المنظمة تأكيدا آخر على ذلك.يذكر أنه، وفي وقت سابق من اليوم، قدمت أذربيجان طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
https://sarabic.ae/20240820/أذربيجان-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1091931983.html
https://sarabic.ae/20240816/مسؤول-بارز-في-مجموعة-بريكس-بوتين-هو-أفضل-رئيس-في-هذه-المرحلة-1091801491.html
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مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب

19:16 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرح رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن النفوذ المتنامي لمجموعة "بريكس" يقوّض النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب.
وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام"، أن "النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يدمر أمام أعيننا النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطب، حيث يواصل بايدن الصراخ حول الهيمنة العالمية للولايات المتحدة في مؤتمر الحزب الديمقراطي، ودعا بجدية إلى تسمية دولة واحدة على الأقل في العالم لا تصدق أن الولايات المتحدة "دولة رائدة"، متسائلًا: "من يستطيع أن يحكم العالم إن لم تكن الولايات المتحدة!".
وأوضح سلوتسكي أن هذه الدول موجودة، وهي أغلبية البلدان ذات السيادة، التي لا توافق على إطلاق لفظ "الديمقراطي" و"الدولة الرائدة" لدولة تطمح لفرض ديكتاتوريتها على العالم.
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
أذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
14:11 GMT
وأشار سلوتسكي إلى أن "بريكس" في عام الرئاسة الروسية، سوف تعزز بثقة مكانتها كواحدة من المنظمات الدولية الرائدة ومراكز الثقل لبلدان الأغلبية العالمية، وكان طلب أذربيجان للانضمام إلى المنظمة تأكيدا آخر على ذلك.

ولفت سلوتسكي إلى أنه "لا تزال هناك العشرات من دول بريكس التي تمثل بالفعل ما يقرب من 30 % من الاقتصاد العالمي و45 % من سكان العالم، وهذه العملية آخذة في التزايد، إلى جانب جمهورية أذربيجان، أعربت 27 دولة أخرى عن رغبتها في الانضمام إليها كعضو كامل العضوية أو دولة شريكة".

يذكر أنه، وفي وقت سابق من اليوم، قدمت أذربيجان طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
الدكتور سلطان العجمي نائب رئيس منظمة التحالف الدولي للمشاريع الاستراتيجية لـبريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
مسؤول بارز في مجموعة "بريكس": بوتين هو أفضل رئيس في هذه المرحلة
16 أغسطس, 14:00 GMT
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية20:12 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:08 GMT
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