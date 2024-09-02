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https://sarabic.ae/20240902/إعلام-تركيا-تقدمت-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1092309247.html
إعلام: تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
إعلام: تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T11:50+0000
2024-09-02T11:50+0000
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وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل: "تقدمت تركيا رسميا بطلب للحصول على العضوية في مجموعة "بريكس".وذكرت تلك الوسائل أنه "من الواضح أن أنقرة تسعى بهذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها العالمي وإقامة علاقات جديدة تتجاوز حلفائها الغربيين التقليديين".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
https://sarabic.ae/20240831/الجزائر-تحصل-على-تفويض-للانضمام-إلى-بنك-بريكس-1092262192.html
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مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

11:50 GMT 02.09.2024
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل: "تقدمت تركيا رسميا بطلب للحصول على العضوية في مجموعة "بريكس".
وذكرت تلك الوسائل أنه "من الواضح أن أنقرة تسعى بهذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها العالمي وإقامة علاقات جديدة تتجاوز حلفائها الغربيين التقليديين".
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31 أغسطس, 16:48 GMT
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.

وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.

وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
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