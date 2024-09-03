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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
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On air
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https://sarabic.ae/20240903/بوتين-يتوجه-الأربعاء-إلى-فلاديفوستوك-ويشارك-في-منتدى-الشرق-الاقتصادي-1092333036.html
بوتين يعتزم التوجه إلى فلاديفوستوك والمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"
بوتين يعتزم التوجه إلى فلاديفوستوك والمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"
سبوتنيك عربي
يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الأربعاء، إلى فلاديفوستوك الروسية لحضور "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في نسخته التاسعة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T08:08+0000
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روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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ومن المقرر أن يقوم بوتين، في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول، برحلة عمل إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية (فلاديفوستوك)، والتي سيشارك خلالها في المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع. وموضوع المنتدى لهذا العام هو "الشرق الأقصى 2030. لنوحد قوانا ونخلق الفرص".وسيشاهد الرئيس عرضا تفاعليا لنتائج تنمية الشرق الأقصى عبر الفيديو لسكان المناطق المستعدين لإطلاق إنتاجهم، وسيعقد اجتماعا حول تطوير البنية التحتية في الشرق الأقصى المنطقة الفيدرالية. وفي نفس اليوم، سيتم عقد اجتماع عمل للرئيس الروسي مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوزيمياكو.وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايوزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

بوتين يعتزم التوجه إلى فلاديفوستوك والمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"

08:08 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 09:02 GMT 03.09.2024)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم غد الأربعاء، إلى فلاديفوستوك الروسية لحضور "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في نسخته التاسعة.
ومن المقرر أن يقوم بوتين، في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول، برحلة عمل إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية (فلاديفوستوك)، والتي سيشارك خلالها في المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع. وموضوع المنتدى لهذا العام هو "الشرق الأقصى 2030. لنوحد قوانا ونخلق الفرص".

وفي 4 سبتمبر، سيجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بالإضافة إلى محادثات مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ ونائب رئيس حكومة جمهورية صربيا ألكسندر فولين.

وسيشاهد الرئيس عرضا تفاعليا لنتائج تنمية الشرق الأقصى عبر الفيديو لسكان المناطق المستعدين لإطلاق إنتاجهم، وسيعقد اجتماعا حول تطوير البنية التحتية في الشرق الأقصى المنطقة الفيدرالية. وفي نفس اليوم، سيتم عقد اجتماع عمل للرئيس الروسي مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوزيمياكو.

وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في فلاديفوستوك الروسية في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر 2024.

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روسيا... دعوة 36 رئيسا من مختلف الدول لحضور قمة "بريكس" في قازان
أمس, 13:14 GMT
وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
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