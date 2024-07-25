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كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240725/وزير-الخارجية-الصيني-العلاقات-بين-بكين-وموسكو-مستقرة-وتتميز-بالثقة-السياسية-المتبادلة-1091132456.html
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانغ يي، قوله، اليوم الخميس: "إن العلاقات بين الصين وروسيا تتميز بالعمق في التنسيق الاستراتيجي وتبادل المنفعة والتبادلات الحية بين الشعوب والتعاون الدولي المثمر".ويشار إلى أن وزير الخارجية الصيني تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والأمن.فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان إلى أن الوزيرين بحثا "آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا، وأكدا على أهمية تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين موسكو وبكين في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" ومجموعة العشرين وغيرها من الهيئات الأخرى.وشدد وزير الخارجية الروسي لافروف لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا في فينتيان، عاصمة لاوس، على أنه "يتعين روسيا والصين التصدي معًا لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وبذل كل ما في وسعهما لضمان عدم تمكن أي كان من تدمير هياكل "آسيان".وأعرب لافروف خلال اجتماعه مع وانغ يي عن امتنانه للصين لموقفها بشأن أوكرانيا، ورحب بمبادرات بكين لحل الأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان آفاق تنفيذ الاتفاق.ويقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة إلى لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية صيغة "روسيا-آسيان" في فينتيان.
https://sarabic.ae/20240724/أوكرانيا-للجانب-الصيني-مستعدون-للتفاوض-مع-روسيا-1091078667.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة

20:30 GMT 25.07.2024
© Photo / Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في بكين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Photo / Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانغ يي، قوله، اليوم الخميس: "إن العلاقات بين الصين وروسيا تتميز بالعمق في التنسيق الاستراتيجي وتبادل المنفعة والتبادلات الحية بين الشعوب والتعاون الدولي المثمر".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
أوكرانيا للجانب الصيني: مستعدون للتفاوض مع روسيا
أمس, 07:46 GMT
ويشار إلى أن وزير الخارجية الصيني تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والأمن.
فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان إلى أن الوزيرين بحثا "آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا، وأكدا على أهمية تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين موسكو وبكين في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" ومجموعة العشرين وغيرها من الهيئات الأخرى.
حياكة شبكات التمويه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
23 يوليو, 13:19 GMT
وشدد وزير الخارجية الروسي لافروف لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا في فينتيان، عاصمة لاوس، على أنه "يتعين روسيا والصين التصدي معًا لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وبذل كل ما في وسعهما لضمان عدم تمكن أي كان من تدمير هياكل "آسيان".
وأعرب لافروف خلال اجتماعه مع وانغ يي عن امتنانه للصين لموقفها بشأن أوكرانيا، ورحب بمبادرات بكين لحل الأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان آفاق تنفيذ الاتفاق.
ويقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة إلى لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية صيغة "روسيا-آسيان" في فينتيان.
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