https://sarabic.ae/20240725/وزير-الخارجية-الصيني-العلاقات-بين-بكين-وموسكو-مستقرة-وتتميز-بالثقة-السياسية-المتبادلة-1091132456.html
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانغ يي، قوله، اليوم الخميس: "إن العلاقات بين الصين وروسيا تتميز بالعمق في التنسيق الاستراتيجي وتبادل المنفعة والتبادلات الحية بين الشعوب والتعاون الدولي المثمر".ويشار إلى أن وزير الخارجية الصيني تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والأمن.فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان إلى أن الوزيرين بحثا "آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا، وأكدا على أهمية تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين موسكو وبكين في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" ومجموعة العشرين وغيرها من الهيئات الأخرى.وشدد وزير الخارجية الروسي لافروف لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا في فينتيان، عاصمة لاوس، على أنه "يتعين روسيا والصين التصدي معًا لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وبذل كل ما في وسعهما لضمان عدم تمكن أي كان من تدمير هياكل "آسيان".وأعرب لافروف خلال اجتماعه مع وانغ يي عن امتنانه للصين لموقفها بشأن أوكرانيا، ورحب بمبادرات بكين لحل الأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان آفاق تنفيذ الاتفاق.ويقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة إلى لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية صيغة "روسيا-آسيان" في فينتيان.
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين موسكو وبكين مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك ثقة متبادلة وآفاق واسعة.
موسكو – سبوتنيك
. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وانغ يي، قوله، اليوم الخميس: "إن العلاقات بين الصين وروسيا تتميز بالعمق في التنسيق الاستراتيجي وتبادل المنفعة والتبادلات الحية بين الشعوب والتعاون الدولي المثمر".
ويشار إلى أن وزير الخارجية الصيني تبادل وجهات النظر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والأمن.
فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان إلى أن الوزيرين بحثا "آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا، وأكدا على أهمية تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين موسكو وبكين
في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" ومجموعة العشرين وغيرها من الهيئات الأخرى.
وشدد وزير الخارجية الروسي لافروف لافروف خلال لقائه مع نظيره الصيني على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا في فينتيان، عاصمة لاوس، على أنه "يتعين روسيا والصين التصدي معًا لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وبذل كل ما في وسعهما لضمان عدم تمكن أي كان من تدمير هياكل "آسيان".
وأعرب لافروف خلال اجتماعه مع وانغ يي عن امتنانه للصين لموقفها بشأن أوكرانيا
، ورحب بمبادرات بكين لحل الأزمة الأوكرانية، كما ناقش الطرفان آفاق تنفيذ الاتفاق.
ويقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة إلى لاوس في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية صيغة "روسيا-آسيان" في فينتيان.