"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/حياكة-شبكات-التمويه-شاب-صيني-يصل-إلى-روسيا-لمساعدة-الجنود-الروس-فيديو-1091060004.html
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الشاب الصيني، شيونغ تشن، إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة والمساهمة في تحقيق النصر والعدالة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:19+0000
2024-07-23T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
نادي الفيديو
حصري
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ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقول: "اسمي شونغ لونغ وأنا من جنوب الصين، أنا هنا للمشاركة في عملية نسج شبكات التمويه التي نظمتها الجبهة الشعبية لعموم روسيا".وتابع: "تتم خياطة شبكات التمويه للجنود الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، أريد ان أقدم بعض المساهمة في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن هذه المعركة من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظري الشخصية هي معركة من أجل العدالة، ولذلك أريد دعمهم (الجنود الروس)".وأشار الشاب إلى أنه سيقضي الشهر المقبل بأكمله، وسيساعد في صنع شبكات التمويه.الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتينالصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
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روسيا, الصين, نادي الفيديو, حصري
روسيا, الصين, نادي الفيديو, حصري

"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو

13:19 GMT 23.07.2024
© Sputnikحياكة شبكات التمويه
حياكة شبكات التمويه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
وصل الشاب الصيني، شيونغ تشن، إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة والمساهمة في تحقيق النصر والعدالة.
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقول: "اسمي شونغ لونغ وأنا من جنوب الصين، أنا هنا للمشاركة في عملية نسج شبكات التمويه التي نظمتها الجبهة الشعبية لعموم روسيا".
وتابع: "تتم خياطة شبكات التمويه للجنود الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، أريد ان أقدم بعض المساهمة في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن هذه المعركة من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظري الشخصية هي معركة من أجل العدالة، ولذلك أريد دعمهم (الجنود الروس)".
وأشار الشاب إلى أنه سيقضي الشهر المقبل بأكمله، وسيساعد في صنع شبكات التمويه.
الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتين
الصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة13:22 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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