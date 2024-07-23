https://sarabic.ae/20240723/حياكة-شبكات-التمويه-شاب-صيني-يصل-إلى-روسيا-لمساعدة-الجنود-الروس-فيديو-1091060004.html
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الشاب الصيني، شيونغ تشن، إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة والمساهمة في تحقيق النصر والعدالة. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T13:19+0000
2024-07-23T13:19+0000
2024-07-23T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
نادي الفيديو
حصري
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ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقول: "اسمي شونغ لونغ وأنا من جنوب الصين، أنا هنا للمشاركة في عملية نسج شبكات التمويه التي نظمتها الجبهة الشعبية لعموم روسيا".وتابع: "تتم خياطة شبكات التمويه للجنود الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، أريد ان أقدم بعض المساهمة في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن هذه المعركة من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظري الشخصية هي معركة من أجل العدالة، ولذلك أريد دعمهم (الجنود الروس)".وأشار الشاب إلى أنه سيقضي الشهر المقبل بأكمله، وسيساعد في صنع شبكات التمويه.الدفاع الصينية: المناورات المشتركة مع روسيا تعزز الثقة بين أسطولي الدولتينالصين وروسيا تبدآن مناورات بحرية مشتركة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, نادي الفيديو, حصري
روسيا, الصين, نادي الفيديو, حصري
"حياكة شبكات التمويه".. شاب صيني يصل إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس... فيديو
وصل الشاب الصيني، شيونغ تشن، إلى روسيا لمساعدة الجنود الروس الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة والمساهمة في تحقيق النصر والعدالة.
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقول: "اسمي شونغ لونغ وأنا من جنوب الصين، أنا هنا للمشاركة في عملية نسج شبكات التمويه التي نظمتها الجبهة الشعبية لعموم روسيا".
وتابع: "تتم خياطة شبكات التمويه للجنود الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، أريد ان أقدم بعض المساهمة في هذه المعركة، لأنني أعتقد أن هذه المعركة من وجهة نظر روسيا ومن وجهة نظري الشخصية هي معركة من أجل العدالة، ولذلك أريد دعمهم (الجنود الروس)".
وأشار الشاب إلى أنه سيقضي الشهر المقبل بأكمله، وسيساعد في صنع شبكات التمويه.