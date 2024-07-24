https://sarabic.ae/20240724/أوكرانيا-للجانب-الصيني-مستعدون-للتفاوض-مع-روسيا-1091078667.html
أوكرانيا للجانب الصيني: مستعدون للتفاوض مع روسيا
أوكرانيا للجانب الصيني: مستعدون للتفاوض مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T07:46+0000
2024-07-24T07:46+0000
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قال كوليبا بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".وأضاف وانغ يي: "لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للإسهام في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين, سياسة, سياسة خارجية
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين, سياسة, سياسة خارجية
أوكرانيا للجانب الصيني: مستعدون للتفاوض مع روسيا
07:46 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 08:02 GMT 24.07.2024)
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.
قال كوليبا بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".
من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات،
ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".
وأضاف وانغ يي: "لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة،
وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للإسهام في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.