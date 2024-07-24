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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-إنهاء-الصراع-مرتبطة-بالدورات-الانتخابية-الأمريكية-1091077548.html
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالدورات الانتخابية الأمريكية
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالدورات الانتخابية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت مرتبطة بالدورات الانتخابية في... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T07:09+0000
2024-07-24T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك": تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني مرتبطة بالدورات الانتخابية في الولايات المتحدة".وتابعت زاخاروفا بالقول: "هذه الإشارات التي ترسلها بانكوفا مكان إقامة زيلينسكي على خلفية ما يحدث حول البيت الأبيض والانتخابات المقبلة، يجب أخذها بعين الاعتبار".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع ممثلي روسيا من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك رغم المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت عدة أجزاء منها، "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا، سواء كان بوتين أم لا".وأضاف متحدثا عن التحضير لـ"قمة ثانية" بشأن أوكرانيا "إذا أردنا إنهاء الحرب وكان العالم مُتحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث إلى أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفق وصفه.وقد صرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل."إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/خبير-مهمة-بايدن-بإشعال-الحروب-انتهت-وزيلينسكي-لا-يريد-إنهاء-الصراع-1091035146.html
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روسيا

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالدورات الانتخابية الأمريكية

07:09 GMT 24.07.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت مرتبطة بالدورات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك": تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني مرتبطة بالدورات الانتخابية في الولايات المتحدة".
وتابعت زاخاروفا بالقول: "هذه الإشارات التي ترسلها بانكوفا مكان إقامة زيلينسكي على خلفية ما يحدث حول البيت الأبيض والانتخابات المقبلة، يجب أخذها بعين الاعتبار".
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع ممثلي روسيا من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك رغم المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.
وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت عدة أجزاء منها، "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا، سواء كان بوتين أم لا".
وأضاف متحدثا عن التحضير لـ"قمة ثانية" بشأن أوكرانيا "إذا أردنا إنهاء الحرب وكان العالم مُتحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث إلى أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفق وصفه.
ولفت إلى أن كييف مستعدة للحوار "إذا كانت هناك خطة جاهزة وإذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة هذه الخطة".
وقد صرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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