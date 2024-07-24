https://sarabic.ae/20240724/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-حول-إنهاء-الصراع-مرتبطة-بالدورات-الانتخابية-الأمريكية-1091077548.html

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالدورات الانتخابية الأمريكية

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي حول إنهاء الصراع مرتبطة بالدورات الانتخابية الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت مرتبطة بالدورات الانتخابية في... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T07:09+0000

2024-07-24T07:09+0000

2024-07-24T07:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقال زاخاروفا على أثير راديو "سبوتنيك": تصريحات زيلينسكي بشأن إنهاء الصراع الأوكراني مرتبطة بالدورات الانتخابية في الولايات المتحدة".وتابعت زاخاروفا بالقول: "هذه الإشارات التي ترسلها بانكوفا مكان إقامة زيلينسكي على خلفية ما يحدث حول البيت الأبيض والانتخابات المقبلة، يجب أخذها بعين الاعتبار".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية إجراء مفاوضات مع ممثلي روسيا من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك رغم المرسوم المعمول به في كييف والذي يحظر التفاوض مع موسكو.وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت عدة أجزاء منها، "سنكون مستعدين للتحدث مع الشركاء وممثلي روسيا، سواء كان بوتين أم لا".وأضاف متحدثا عن التحضير لـ"قمة ثانية" بشأن أوكرانيا "إذا أردنا إنهاء الحرب وكان العالم مُتحدا حول أوكرانيا، فسنتحدث إلى أولئك الذين يقررون كل شيء في روسيا"، وفق وصفه.وقد صرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الممثلين الروس "يجب أن يكونوا في القمة الثانية" بشأن أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل."إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240722/خبير-مهمة-بايدن-بإشعال-الحروب-انتهت-وزيلينسكي-لا-يريد-إنهاء-الصراع-1091035146.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا