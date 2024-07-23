https://sarabic.ae/20240723/خبير-نقل-الصلاحيات-المتعلقة-بأوكرانيا-من-يد-بايدن-دليل-تراجع-الاهتمام-الأمريكي-بملف-كييف--1091071458.html
خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف
خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، حسن مقلد، أن نقل صلاحيات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنصوص عليها في القانون بشأن دعم أوكرانيا إلى وزيري الخزانة... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:28+0000
2024-07-23T18:28+0000
2024-07-23T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "نظام كييف يعيش مأزقًا كبيرًا لاسيما بعدما أن مال ميزان القوى منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لصالح موسكو على الرغم من الاصطفاف الدولي الفاشل بوجه موسكو".وذكر بأن "ترامب كان قد حمّل سابقًا بايدن مسؤولية الانخراط في الأزمة الأوكرانية وهو ملف حاضر بقوّة في الأجندة الجمهورية".وكشف مقلّد أن "فلاديمير زيلينسكي يشعر بالخطر نتيجة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الإدارة الأمريكية بسبب المواجهة مع روسيا من جهة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وغزة من جهة ثانية".وختم مقلّد مداخلته بالحديث عن الوضع في أوروبا حيث أشار إلى أن "مؤشراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية تعيش تدهورًا كبيرًا، إضافة إلى انكماش اقتصادي كبير نتيجة دعم نظام كييف، كما أن حجم الخسائر الأوروبية يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى دعم نظام زيلينسكي والمواجهة مع روسيا".
https://sarabic.ae/20240722/بايدن-ينقل-صلاحياته-بشأن-أوكرانيا-لوزيري-الخزانة-والخارجية-1091038122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا
خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف
حصري
أكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، حسن مقلد، أن نقل صلاحيات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنصوص عليها في القانون بشأن دعم أوكرانيا إلى وزيري الخزانة والخارجية الأمريكية تؤشر إلى أن ملف أوكرانيا لم يعد أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "نظام كييف يعيش مأزقًا كبيرًا لاسيما بعدما أن مال ميزان القوى منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لصالح موسكو على الرغم من الاصطفاف الدولي الفاشل بوجه موسكو".
ولفت مقلّد إلى أن "جوهر تفكير المرشح الجمهوري دونالد ترامب يميل إلى كسب الأموال لصالح أمريكا وبالتالي لن يهدر أمواله بدعم أوكرانيا".
وذكر بأن "ترامب كان قد حمّل سابقًا بايدن مسؤولية الانخراط في الأزمة الأوكرانية وهو ملف حاضر بقوّة في الأجندة الجمهورية".
وكشف مقلّد أن "فلاديمير زيلينسكي يشعر بالخطر نتيجة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الإدارة الأمريكية بسبب المواجهة مع روسيا
من جهة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وغزة من جهة ثانية".
وختم مقلّد مداخلته بالحديث عن الوضع في أوروبا حيث أشار إلى أن "مؤشراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية تعيش تدهورًا كبيرًا، إضافة إلى انكماش اقتصادي كبير نتيجة دعم نظام كييف، كما أن حجم الخسائر الأوروبية يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى دعم نظام زيلينسكي والمواجهة مع روسيا".