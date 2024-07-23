خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف

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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/خبير-نقل-الصلاحيات-المتعلقة-بأوكرانيا-من-يد-بايدن-دليل-تراجع-الاهتمام-الأمريكي-بملف-كييف--1091071458.html
خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف
خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، حسن مقلد، أن نقل صلاحيات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنصوص عليها في القانون بشأن دعم أوكرانيا إلى وزيري الخزانة... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T18:28+0000
2024-07-23T18:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "نظام كييف يعيش مأزقًا كبيرًا لاسيما بعدما أن مال ميزان القوى منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لصالح موسكو على الرغم من الاصطفاف الدولي الفاشل بوجه موسكو".وذكر بأن "ترامب كان قد حمّل سابقًا بايدن مسؤولية الانخراط في الأزمة الأوكرانية وهو ملف حاضر بقوّة في الأجندة الجمهورية".وكشف مقلّد أن "فلاديمير زيلينسكي يشعر بالخطر نتيجة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الإدارة الأمريكية بسبب المواجهة مع روسيا من جهة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وغزة من جهة ثانية".وختم مقلّد مداخلته بالحديث عن الوضع في أوروبا حيث أشار إلى أن "مؤشراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية تعيش تدهورًا كبيرًا، إضافة إلى انكماش اقتصادي كبير نتيجة دعم نظام كييف، كما أن حجم الخسائر الأوروبية يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى دعم نظام زيلينسكي والمواجهة مع روسيا".
https://sarabic.ae/20240722/بايدن-ينقل-صلاحياته-بشأن-أوكرانيا-لوزيري-الخزانة-والخارجية-1091038122.html
سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, روسيا

خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف

18:28 GMT 23.07.2024
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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حصري
أكد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، حسن مقلد، أن نقل صلاحيات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنصوص عليها في القانون بشأن دعم أوكرانيا إلى وزيري الخزانة والخارجية الأمريكية تؤشر إلى أن ملف أوكرانيا لم يعد أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية.
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "نظام كييف يعيش مأزقًا كبيرًا لاسيما بعدما أن مال ميزان القوى منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لصالح موسكو على الرغم من الاصطفاف الدولي الفاشل بوجه موسكو".

ولفت مقلّد إلى أن "جوهر تفكير المرشح الجمهوري دونالد ترامب يميل إلى كسب الأموال لصالح أمريكا وبالتالي لن يهدر أمواله بدعم أوكرانيا".

وذكر بأن "ترامب كان قد حمّل سابقًا بايدن مسؤولية الانخراط في الأزمة الأوكرانية وهو ملف حاضر بقوّة في الأجندة الجمهورية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن ينقل صلاحياته بشأن أوكرانيا لوزيري الخزانة والخارجية
أمس, 22:38 GMT
وكشف مقلّد أن "فلاديمير زيلينسكي يشعر بالخطر نتيجة المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الإدارة الأمريكية بسبب المواجهة مع روسيا من جهة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وغزة من جهة ثانية".
وختم مقلّد مداخلته بالحديث عن الوضع في أوروبا حيث أشار إلى أن "مؤشراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية تعيش تدهورًا كبيرًا، إضافة إلى انكماش اقتصادي كبير نتيجة دعم نظام كييف، كما أن حجم الخسائر الأوروبية يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى دعم نظام زيلينسكي والمواجهة مع روسيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزة15:57 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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