https://sarabic.ae/20240723/الخارجية-الروسية-مرور-موارد-الطاقة-عبر-أوكرانيا-أصبح-زر-تلاعب-لنظام-كييف-1091050088.html

الخارجية الروسية: مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا أصبح "زر تلاعب" لنظام كييف

الخارجية الروسية: مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا أصبح "زر تلاعب" لنظام كييف

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا بـ"زر تلاعب" لنظام كييف، الذي حظيت تصرفاته في هذا... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T09:56+0000

2024-07-23T09:56+0000

2024-07-23T09:56+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار أوكرانيا

سوق النفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أصبح عبور موارد الطاقة حرفيًا بالنسبة لنظام كييف زرًا للتلاعب بالأشخاص والبلدان والشعوب وما إلى ذلك".وأشارت زاخاروفا إلى أنه كان ينبغي على أمناء كييف الغربيين وقف مثل هذه السياسة، ولكن في الواقع فعل الغرب العكس، فقد شجع نهج كييف، مضيفة:وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن توقف إمدادات النفط من شركة "لوك أويل" عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب النفط "دروجبا"، ووعد سيارتو بإثارة هذه القضية في المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي. وأكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب إيقاف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها.زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليومالخارجية الروسية: موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا

https://sarabic.ae/20240723/الرد-سيكون-قاسيا-موسكو-تعلق-على-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا--1091047774.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, سوق النفط