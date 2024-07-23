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مساحة حرة
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الخارجية الروسية: مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا أصبح "زر تلاعب" لنظام كييف
الخارجية الروسية: مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا أصبح "زر تلاعب" لنظام كييف
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا بـ"زر تلاعب" لنظام كييف، الذي حظيت تصرفاته في هذا... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T09:56+0000
2024-07-23T09:56+0000
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وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أصبح عبور موارد الطاقة حرفيًا بالنسبة لنظام كييف زرًا للتلاعب بالأشخاص والبلدان والشعوب وما إلى ذلك".وأشارت زاخاروفا إلى أنه كان ينبغي على أمناء كييف الغربيين وقف مثل هذه السياسة، ولكن في الواقع فعل الغرب العكس، فقد شجع نهج كييف، مضيفة:وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن توقف إمدادات النفط من شركة "لوك أويل" عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب النفط "دروجبا"، ووعد سيارتو بإثارة هذه القضية في المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي. وأكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب إيقاف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها.زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليومالخارجية الروسية: موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا
https://sarabic.ae/20240723/الرد-سيكون-قاسيا-موسكو-تعلق-على-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا--1091047774.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, سوق النفط
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, سوق النفط

الخارجية الروسية: مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا أصبح "زر تلاعب" لنظام كييف

09:56 GMT 23.07.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا بـ"زر تلاعب" لنظام كييف، الذي حظيت تصرفاته في هذا الاتجاه بتشجيع الغرب.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لقد أصبح عبور موارد الطاقة حرفيًا بالنسبة لنظام كييف زرًا للتلاعب بالأشخاص والبلدان والشعوب وما إلى ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه كان ينبغي على أمناء كييف الغربيين وقف مثل هذه السياسة، ولكن في الواقع فعل الغرب العكس، فقد شجع نهج كييف، مضيفة:
"لقد كان هذا في ازدياد، لسوء الحظ، كانت سياسة نظام كييف التي حفزتها واشنطن، والتي تحولت الآن إلى إرهاب حقيقي ذي أبعاد دولية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
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"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
09:38 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، عن توقف إمدادات النفط من شركة "لوك أويل" عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب النفط "دروجبا"، ووعد سيارتو بإثارة هذه القضية في المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الاقتصاد السلوفاكية أن الجمهورية توقفت عن استلام النفط من شركة "لوك أويل" بسبب إيقاف أوكرانيا عبوره عبر أراضيها.
زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليوم
الخارجية الروسية: موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأمريكا
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