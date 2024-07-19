https://sarabic.ae/20240719/بلينكن-ترامب-له-الحق-بتحديد-سياسته-الخاصة-فيما-يتعلق-بمساعدة-أوكرانيا-في-حال-فوزه-1090952224.html
بلينكن: ترامب له الحق بتحديد سياسته الخاصة فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حال فوزه
بلينكن: ترامب له الحق بتحديد سياسته الخاصة فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حال فوزه
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الحالية لن تكون قادرة على ضمان الدعم لأوكرانيا في حالة فوز دونالد ترامب في الانتخابات... 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T16:25+0000
2024-07-19T16:25+0000
2024-07-19T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بلينكن خلال مناقشة نظمت في منتدى "أسبن" الأمني: "كل إدارة، بالطبع، لديها الفرصة لتحديد سياستها الخاصة، لا يمكننا النظر إلى المستقبل، ولكن قبل أسبوع واحد فقط، في قمة الناتو، أعلنت أكثر من 20 دولة الموافقة على اتفاقيات أمنية مع أوكرانيا وتوقيعها، مصممة لمدة 10 سنوات".وأكد ترامب لوكالة "بلومبرغ نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240719/إعلام-غربي-يكشف-عن-شعور-بايدن-بـالخيانة-والإهانة-الشخصية-1090945255.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: ترامب له الحق بتحديد سياسته الخاصة فيما يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حال فوزه
أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الحالية لن تكون قادرة على ضمان الدعم لأوكرانيا في حالة فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن لكل حكومة الحق في تحديد مسار سياستها الخارجية بشكل مستقل.
وقال بلينكن خلال مناقشة نظمت في منتدى "أسبن" الأمني: "كل إدارة، بالطبع، لديها الفرصة لتحديد سياستها الخاصة، لا يمكننا النظر إلى المستقبل، ولكن قبل أسبوع واحد فقط، في قمة الناتو، أعلنت أكثر من 20 دولة الموافقة على اتفاقيات أمنية مع أوكرانيا وتوقيعها، مصممة لمدة 10 سنوات".
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، إنه لا يحب العقوبات بشأن الاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة لـ"حماية" تايوان و"معاقبة" روسيا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد ترامب لوكالة "بلومبرغ نيوز" الأمريكية: "أنا لا أحب العقوبات".
يشار إلى أن الدول الغربية تبنت عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا
، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.