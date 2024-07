زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليوم

الجدير بالذكر أن واشنطن وأتباعها يستخدمون عبارة "He must go" مع جميع الزعماء الذين يخالفونهم الرأي السياسي، حيث قامت الإدارة الأمريكية على مدى عقود بتنفيذ حروب في الشرق الأوسط وعدد من المناطق حول العالم، استهدفت فيها الدول التي تنتهج سياسات لا تتوافق مع سياسات واشنطن في انتهاك واضح للقانون الدولي.