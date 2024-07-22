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زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليوم
زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليوم
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، على خبر عدم ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستذكرة عبارة رددتها الإدارة الأمريكية لسنوات... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "يجب أن يرحل"، هكذا قال الرئيس الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) وهو يطالع الصحف الأمريكية في الصباح، ويحتسي فنجاناً من القهوة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية".وأصبحت عبارة "يجب أن يرحل" من العبارات الشائعة التي تناولها السوريون بشكل ساخر على مدى سنوات بعد رحيل عدد من الزعماء الأوروبيين والأمريكيين الذين طالبوا من بداية الأزمة السورية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، لكن خططهم باءت بالفشل.نجل ترامب يسخر من زيلينسكي بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي "بصورة"بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
https://sarabic.ae/20240721/بوتين-والأسد-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الدبلوماسية-1090987952.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا

زاخاروفا تتحدث عن فنجان قهوة احتساه الأسد صباح اليوم

11:48 GMT 22.07.2024
© AP Photo / SANAالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / SANA
تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، على خبر عدم ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستذكرة عبارة رددتها الإدارة الأمريكية لسنوات خلال تعاملها مع الأزمة في سوريا "يجب أن يرحل".
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "يجب أن يرحل"، هكذا قال الرئيس الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) وهو يطالع الصحف الأمريكية في الصباح، ويحتسي فنجاناً من القهوة بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية".

الجدير بالذكر أن واشنطن وأتباعها يستخدمون عبارة "He must go" مع جميع الزعماء الذين يخالفونهم الرأي السياسي، حيث قامت الإدارة الأمريكية على مدى عقود بتنفيذ حروب في الشرق الأوسط وعدد من المناطق حول العالم، استهدفت فيها الدول التي تنتهج سياسات لا تتوافق مع سياسات واشنطن في انتهاك واضح للقانون الدولي.

بوتين والأسد يلتقيان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
بوتين: روسيا ستواصل دعمها لسوريا في سعيها للدفاع عن سيادتها وضمان أمنها
أمس, 11:35 GMT
وأصبحت عبارة "يجب أن يرحل" من العبارات الشائعة التي تناولها السوريون بشكل ساخر على مدى سنوات بعد رحيل عدد من الزعماء الأوروبيين والأمريكيين الذين طالبوا من بداية الأزمة السورية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، لكن خططهم باءت بالفشل.
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