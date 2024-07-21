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https://sarabic.ae/20240721/بوتين-والأسد-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الدبلوماسية-1090987952.html
بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية
بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
تبادل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والسوري، بشار الأسد، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وروسيا. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد بوتين أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها.وهنأ بوتين سوريا قيادة وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري، وقال:وفي السياق ذاته، أكد الأسد أن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاماً وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب.وشدد أن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام.وقال الأسد إن سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول.وتمنى الأسد لروسيا وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماءً مستمراً وازدهاراً دائماً.
https://sarabic.ae/20240719/لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-السورية-دمشق-حليف-موثوق-وشريك-مهم--1090946182.html
https://sarabic.ae/20240705/أردوغان-يمكنني-بالتعاون-مع-بوتين-توجيه-دعوة-للأسد-من-أجل-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-1090505239.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية

11:35 GMT 21.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربوتين والأسد يلتقيان في الكرملين
بوتين والأسد يلتقيان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
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تبادل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والسوري، بشار الأسد، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وروسيا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد بوتين أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها.

وشدد بوتين على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية السورية بأكملها تتفق تماماً ومصالح شعبي البلدين وتتماشى على نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
لافروف خلال افتتاح معرض بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الروسية السورية: دمشق حليف موثوق وشريك مهم
19 يوليو, 13:27 GMT
وهنأ بوتين سوريا قيادة وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري، وقال:

موسكو ودمشق اكتسبتا أثناء العقود الماضية خبرة ثرية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات المختلفة، وأنه وبفضل الجهود المشتركة تم إحراز نجاحات بارزة في مكافحة قوى الإرهاب الدولي في الأراضي السورية.

وفي السياق ذاته، أكد الأسد أن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاماً وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
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5 يوليو, 11:23 GMT
وشدد أن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام.

وعبّر الأسد في برقيته باسمه وباسم الشعب السوري عن تهانيه القلبية لشعب روسيا الصديق الذي نسج مع الشعب السوري على مدى عقود روابط متينة أسست لثقة وفهم متبادلين، وخلقت تمازجاً بين المجتمعين وأثرت العلاقات الثنائية.

وقال الأسد إن سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول.
وتمنى الأسد لروسيا وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماءً مستمراً وازدهاراً دائماً.
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