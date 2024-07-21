https://sarabic.ae/20240721/بوتين-والأسد-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الدبلوماسية-1090987952.html

بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية

بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

تبادل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والسوري، بشار الأسد، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وروسيا. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T11:35+0000

2024-07-21T11:35+0000

2024-07-21T11:35+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد بوتين أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها.وهنأ بوتين سوريا قيادة وشعباً بهذه المناسبة متمنياً الرفاهية والازدهار للشعب السوري، وقال:وفي السياق ذاته، أكد الأسد أن البلدين تبادلا الدعم على مدى ثمانين عاماً وبقيا متمسكين بالمبادئ والكرامة رغم تعرضهما لكل أشكال الضغوط ومحاولات الإخضاع وكسر الإرادة، وأن ثبات روسيا على مواقفها يؤسس الآن لعالم متعدد الأقطاب.وشدد أن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام.وقال الأسد إن سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول.وتمنى الأسد لروسيا وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماءً مستمراً وازدهاراً دائماً.

https://sarabic.ae/20240719/لافروف-خلال-افتتاح-معرض-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للعلاقات-الروسية-السورية-دمشق-حليف-موثوق-وشريك-مهم--1090946182.html

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