https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html
بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
سبوتنيك عربي
يتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T08:58+0000
2024-10-18T08:58+0000
2024-10-18T10:14+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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ويخصص منتدى أعمال "بريكس" للتعاون المالي والاستثماري والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، ويعقد المنتدى قبيل انطلاق قمة "بريكس 2024" التي تستضيفها روسيا، في مدينة قازان، في الفترة من 22 ــ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال الرئيس الروسي إن شركات دول "بريكس" تتعاون بنجاح بعضها مع بعض وتنفذ مشاريع مشتركة.وأشار بوتين إلى أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دول "بريكس"، مؤكدًا أن العمل المشترك يحقق نتائج ملموسة.ونوه بوتين إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لبنك التنمية الآسيوي هو بديل لآليات التنمية الغربية، وأن روسيا تعمل على توسيع قدرات بنك التنمية الجديد.وأضاف بوتين أن روسيا تخلق ظروفًا مواتية لتطوير الأعمال التجارية الأجنبية، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.وأكد الرئيس الروسي أن عمل مجموعة "بريكس" ليس موجهًا ضد أحد، بل يهدف إلى تنمية دول المجموعة.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20241018/السيسي-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-1093902485.html
https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html
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كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
سبوتنيك عربي
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
2024-10-18T08:58+0000
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قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
08:58 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 10:14 GMT 18.10.2024)
يتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو.
ويخصص منتدى أعمال "بريكس" للتعاون المالي والاستثماري والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، ويعقد المنتدى قبيل انطلاق قمة "بريكس 2024" التي تستضيفها روسيا، في مدينة قازان، في الفترة من 22 ــ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال الرئيس الروسي إن شركات دول "بريكس" تتعاون بنجاح بعضها مع بعض وتنفذ مشاريع مشتركة.
وأضاف بوتين أن إجمالي الناتج المحلي لدول "بريكس" يتجاوز مؤشرات دول مجموعة الـ7 ويستمر في النمو بخطى ثابتة.
وأشار بوتين إلى أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دول "بريكس"، مؤكدًا أن العمل المشترك يحقق نتائج ملموسة.
ونوه بوتين إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لبنك التنمية الآسيوي هو بديل لآليات التنمية الغربية، وأن روسيا تعمل على توسيع قدرات بنك التنمية الجديد.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا تقوم بتجديد أسطول كاسحات الجليد الخاص بها، وتحديث إنشاءات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إطار تطوير الطريق البحري الشمالي.
وأضاف بوتين أن روسيا تخلق ظروفًا مواتية لتطوير الأعمال التجارية الأجنبية، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد الرئيس الروسي أن عمل مجموعة "بريكس" ليس موجهًا ضد أحد، بل يهدف إلى تنمية دول المجموعة.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا، في 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس"، منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.