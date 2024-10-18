https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html

بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو

بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو

سبوتنيك عربي

يتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو. 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T08:58+0000

2024-10-18T08:58+0000

2024-10-18T10:14+0000

قمة بريكس 2024

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093902023_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_6b8d825742f0a93ad54f8ebfed1b79c6.jpg

ويخصص منتدى أعمال "بريكس" للتعاون المالي والاستثماري والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتطوير الأعمال التجارية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، ويعقد المنتدى قبيل انطلاق قمة "بريكس 2024" التي تستضيفها روسيا، في مدينة قازان، في الفترة من 22 ــ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال الرئيس الروسي إن شركات دول "بريكس" تتعاون بنجاح بعضها مع بعض وتنفذ مشاريع مشتركة.وأشار بوتين إلى أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دول "بريكس"، مؤكدًا أن العمل المشترك يحقق نتائج ملموسة.ونوه بوتين إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لبنك التنمية الآسيوي هو بديل لآليات التنمية الغربية، وأن روسيا تعمل على توسيع قدرات بنك التنمية الجديد.وأضاف بوتين أن روسيا تخلق ظروفًا مواتية لتطوير الأعمال التجارية الأجنبية، وتجذب رؤوس الأموال من الخارج، بما في ذلك من دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية.وأكد الرئيس الروسي أن عمل مجموعة "بريكس" ليس موجهًا ضد أحد، بل يهدف إلى تنمية دول المجموعة.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"

https://sarabic.ae/20241018/السيسي-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-1093902485.html

https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو سبوتنيك عربي كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو 2024-10-18T08:58+0000 true PT42M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم