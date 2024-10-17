https://sarabic.ae/20241017/قبل-أيام-من-انطلاقها-بوتين-يلتقي-مع-رؤساء-وسائل-الإعلام-الرائدة-في-دول-بريكس-1093870960.html
قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" يوم غد الجمعة 18... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T12:59+0000
2024-10-17T12:59+0000
2024-10-17T12:59+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
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يشار إلى أن المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، تضم وكالتي "سبوتنيك"، و"ريا نوفستي" التي هي الوكالة الرسمية المضيفة للصور في قمة "بريكس".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20241017/وكالة-ريا-نوفوستي-تفتتح-بنك-الصور-لقمة-بريكس-الـ16-في-مدينة-قازان-الروسية-1093844228.html
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قمة بريكس 2024, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2024, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول الـ"بريكس" يوم غد الجمعة 18 أوكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في بيان الكرملين، "في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في موسكو، عشية انعقاد قمة "بريكس" في قازان من 22-24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برؤساء وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في المجموعة، وسيمثل روسيا في هذا الحدث، المدير العام للمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسليوف"
يشار إلى أن المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، تضم وكالتي "سبوتنيك"، و"ريا نوفستي" التي هي الوكالة الرسمية المضيفة للصور في قمة "بريكس".
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.