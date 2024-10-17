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https://sarabic.ae/20241017/وكالة-ريا-نوفوستي-تفتتح-بنك-الصور-لقمة-بريكس-الـ16-في-مدينة-قازان-الروسية-1093844228.html
وكالة "ريا نوفوستي" تفتتح بنك الصور لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان الروسية
وكالة "ريا نوفوستي" تفتتح بنك الصور لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
افتتحت الوكالة الرسمية المضيفة للصور لقمة "بريكس" السادسة عشرة "ريا نوفوستي" بنك الصور الخاص بالقمة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T06:00+0000
2024-10-17T06:00+0000
مجموعة بريكس
روسيا
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وأصبحت التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية لجميع المشاركين في القمة وممثلي وسائل الإعلام، ويمكن إعادة إنتاج المواد على أي وسيلة إعلامية دون أي قيود على حجم وتوقيت النشر.كما أن الشرط الوحيد لاستخدام الصور في الأنشطة المهنية هو رابط للمصدر الأصلي يشير إلى اسم مصدر الصور، "اسم المؤلف/الوكالة المضيفة للصور.وتم تكييف الخدمة للعرض، بما في ذلك من خلال الأجهزة المحمولة.ومن المقرر أن تعقد القمة السادسة عشرة لدول "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، روسيا، والهند، والصين، ولاحقا في 2011 انضمت إليها جنوب أفريقيا.ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.وتضم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، وكالتي "سبوتنيك"، و"ريا نوفستي" التي تعد الوكالة الرسمية المضيفة للصور في قمة "بريكس".
https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-يكشف-سبب-تخوف-الغرب-من-بريكس-1093738053.html
https://sarabic.ae/20241011/بيزشكيان-يعرب-عن-أمله-في-إتمام-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-خلال-قمة-بريكس--1093651246.html
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار العالم الآن

وكالة "ريا نوفوستي" تفتتح بنك الصور لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان الروسية

06:00 GMT 17.10.2024
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
افتتحت الوكالة الرسمية المضيفة للصور لقمة "بريكس" السادسة عشرة "ريا نوفوستي" بنك الصور الخاص بالقمة.
وأصبحت التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية لجميع المشاركين في القمة وممثلي وسائل الإعلام، ويمكن إعادة إنتاج المواد على أي وسيلة إعلامية دون أي قيود على حجم وتوقيت النشر.
كما أن الشرط الوحيد لاستخدام الصور في الأنشطة المهنية هو رابط للمصدر الأصلي يشير إلى اسم مصدر الصور، "اسم المؤلف/الوكالة المضيفة للصور.
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وتم تكييف الخدمة للعرض، بما في ذلك من خلال الأجهزة المحمولة.
ومن المقرر أن تعقد القمة السادسة عشرة لدول "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لتكتل "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.
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ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، روسيا، والهند، والصين، ولاحقا في 2011 انضمت إليها جنوب أفريقيا.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
وتضم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، وكالتي "سبوتنيك"، و"ريا نوفستي" التي تعد الوكالة الرسمية المضيفة للصور في قمة "بريكس".
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