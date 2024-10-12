https://sarabic.ae/20241012/الخارجية-الروسية-بريكس-لن-تكون-أبدا-تحالفا-عسكريا-1093689527.html
الخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا
الخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T17:41+0000
2024-10-12T17:41+0000
2024-10-12T17:41+0000
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لم تكن "بريكس" قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين".وأضاف البيان: "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد".وأضاف أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة. ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024. وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241010/موسكو-قمة-بريكس-أكبر-حدث-سياسي-خارجي-يعقد-في-روسيا-1093617023.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لم تكن "بريكس" قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين".
وأشار البيان إلى أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3"ركائز" رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.
وأضاف البيان: "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد".
وأضاف أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.
وأشار البيان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.