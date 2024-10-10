https://sarabic.ae/20241010/موسكو-قمة-بريكس-أكبر-حدث-سياسي-خارجي-يعقد-في-روسيا-1093617023.html

موسكو: قمة "بريكس" أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا

موسكو: قمة "بريكس" أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن قمة "بريكس" ستكون أكبر حدث في سياسي خارجي يعقد في روسيا حتى الآن. 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T12:39+0000

2024-10-10T12:39+0000

2024-10-10T12:39+0000

روسيا

مجموعة بريكس

العالم

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "التحضير للقمة يجري بأكثر الطرق نشاطًا. إذا تحدثنا عن قمة قازان هذه، فبرأيي يمكن أن تتحول إلى أضخم حدث سياسي خارجي على الإطلاق يقام في بلدنا".وأكد أن 24 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" على مستوى رؤساء الدول، وستمثل ثماني دول أخرى من قبل شخصيات ومسؤولين على المستوى الثاني والثالث.وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر الجاري.المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدةلافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة

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روسيا, مجموعة بريكس, العالم