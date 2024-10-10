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https://sarabic.ae/20241010/موسكو-قمة-بريكس-أكبر-حدث-سياسي-خارجي-يعقد-في-روسيا-1093617023.html
موسكو: قمة "بريكس" أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا
موسكو: قمة "بريكس" أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن قمة "بريكس" ستكون أكبر حدث في سياسي خارجي يعقد في روسيا حتى الآن. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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2024-10-10T12:39+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "التحضير للقمة يجري بأكثر الطرق نشاطًا. إذا تحدثنا عن قمة قازان هذه، فبرأيي يمكن أن تتحول إلى أضخم حدث سياسي خارجي على الإطلاق يقام في بلدنا".وأكد أن 24 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" على مستوى رؤساء الدول، وستمثل ثماني دول أخرى من قبل شخصيات ومسؤولين على المستوى الثاني والثالث.وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر الجاري.المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدةلافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم

موسكو: قمة "بريكس" أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا

12:39 GMT 10.10.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن قمة "بريكس" ستكون أكبر حدث في سياسي خارجي يعقد في روسيا حتى الآن.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "التحضير للقمة يجري بأكثر الطرق نشاطًا. إذا تحدثنا عن قمة قازان هذه، فبرأيي يمكن أن تتحول إلى أضخم حدث سياسي خارجي على الإطلاق يقام في بلدنا".

وقال أوشاكوف للصحفيين:"تم إرسال الدعوات إلى القمة إلى 38 دولة، والبلدان الأعضاء، والبلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا، وقد أكدت 32 دولة بالفعل مشاركتها".

وأكد أن 24 دولة أكدت مشاركتها في قمة "بريكس" على مستوى رؤساء الدول، وستمثل ثماني دول أخرى من قبل شخصيات ومسؤولين على المستوى الثاني والثالث.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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12:24 GMT
وتمثل مجموعة "بريكس" نحو 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز إسهام "مجموعة السبع" البالغة 30%. ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى "بريكس" مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر الجاري.
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