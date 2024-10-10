https://sarabic.ae/20241010/لافروف-يصل-إلى-لاوس-لحضور-قمة-آسيان-ما-هي-أهم-الدول-المشاركة---1093610529.html

لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة

لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى عاصمة لاوس فيينتيان، حيث سيشارك في قمة "آسيان" (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، في الـ11 من الشهر الجاري. 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T09:36+0000

2024-10-10T09:36+0000

2024-10-10T09:36+0000

روسيا

لاوس

العالم

رابطة الدول المستقلة

رابطة الدول المستقلة

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg

وانطلقت في مدينة فيينتيان، يوم الثلاثاء الماضي، السلسلة السنوية لاجتماعات قيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتختتم الفعاليات يوم غد الجمعة، باجتماع قمة قيادة الرابطة السنوية، والتي تضم المشاركين الدائمينوهم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعدد من شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.وبالتوازي مع وصول الوزير لافروف، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاوس، الذي سيشارك في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بدلاً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ولم تبلغ وزارة الخارجية الروسية عن اتصالات محتملة مع الوفد الأمريكي، ومع ذلك، في يوليو/ تموز الماضي، لم يجتمع لافروف وبلينكين، اللذان كانا أيضًا في لاوس، في ذات الوقت.كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزير لافروف، خطط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لعقد اجتماعات ثنائية مع زملائه الآسيويين، لكنها لم تحدد مع من بالضبط.وتعتبر قمة دول جنوب شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2011، تمت دعوة قادة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى رؤساء دول شرق وجنوب شرق آسيا.رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"

https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html

https://sarabic.ae/20240726/لافروف-روسيا-وآسيان-تعمقان-التنسيق-الأمني-1091137602.html

لاوس

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, لاوس, العالم, رابطة الدول المستقلة, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين