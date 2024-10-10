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https://sarabic.ae/20241010/لافروف-يصل-إلى-لاوس-لحضور-قمة-آسيان-ما-هي-أهم-الدول-المشاركة---1093610529.html
لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى عاصمة لاوس فيينتيان، حيث سيشارك في قمة "آسيان" (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، في الـ11 من الشهر الجاري. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:36+0000
2024-10-10T09:36+0000
روسيا
لاوس
العالم
رابطة الدول المستقلة
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وانطلقت في مدينة فيينتيان، يوم الثلاثاء الماضي، السلسلة السنوية لاجتماعات قيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتختتم الفعاليات يوم غد الجمعة، باجتماع قمة قيادة الرابطة السنوية، والتي تضم المشاركين الدائمينوهم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعدد من شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.وبالتوازي مع وصول الوزير لافروف، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاوس، الذي سيشارك في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بدلاً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ولم تبلغ وزارة الخارجية الروسية عن اتصالات محتملة مع الوفد الأمريكي، ومع ذلك، في يوليو/ تموز الماضي، لم يجتمع لافروف وبلينكين، اللذان كانا أيضًا في لاوس، في ذات الوقت.كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزير لافروف، خطط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لعقد اجتماعات ثنائية مع زملائه الآسيويين، لكنها لم تحدد مع من بالضبط.وتعتبر قمة دول جنوب شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2011، تمت دعوة قادة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى رؤساء دول شرق وجنوب شرق آسيا.رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
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روسيا, لاوس, العالم, رابطة الدول المستقلة, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
روسيا, لاوس, العالم, رابطة الدول المستقلة, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة

09:36 GMT 10.10.2024
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى عاصمة لاوس فيينتيان، حيث سيشارك في قمة "آسيان" (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، في الـ11 من الشهر الجاري.
وانطلقت في مدينة فيينتيان، يوم الثلاثاء الماضي، السلسلة السنوية لاجتماعات قيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتختتم الفعاليات يوم غد الجمعة، باجتماع قمة قيادة الرابطة السنوية، والتي تضم المشاركين الدائمينوهم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعدد من شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالتوازي مع وصول الوزير لافروف، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاوس، الذي سيشارك في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بدلاً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ولم تبلغ وزارة الخارجية الروسية عن اتصالات محتملة مع الوفد الأمريكي، ومع ذلك، في يوليو/ تموز الماضي، لم يجتمع لافروف وبلينكين، اللذان كانا أيضًا في لاوس، في ذات الوقت.
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كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزير لافروف، خطط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لعقد اجتماعات ثنائية مع زملائه الآسيويين، لكنها لم تحدد مع من بالضبط.
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وتعتبر قمة دول جنوب شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.
وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2011، تمت دعوة قادة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى رؤساء دول شرق وجنوب شرق آسيا.
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