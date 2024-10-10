https://sarabic.ae/20241010/لافروف-يصل-إلى-لاوس-لحضور-قمة-آسيان-ما-هي-أهم-الدول-المشاركة---1093610529.html
لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى عاصمة لاوس فيينتيان، حيث سيشارك في قمة "آسيان" (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، في الـ11 من الشهر الجاري. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T09:36+0000
2024-10-10T09:36+0000
2024-10-10T09:36+0000
روسيا
لاوس
العالم
رابطة الدول المستقلة
رابطة الدول المستقلة
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6c2c03665f450a5f922765c7c88d556b.jpg
وانطلقت في مدينة فيينتيان، يوم الثلاثاء الماضي، السلسلة السنوية لاجتماعات قيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتختتم الفعاليات يوم غد الجمعة، باجتماع قمة قيادة الرابطة السنوية، والتي تضم المشاركين الدائمينوهم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعدد من شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.وبالتوازي مع وصول الوزير لافروف، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاوس، الذي سيشارك في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بدلاً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ولم تبلغ وزارة الخارجية الروسية عن اتصالات محتملة مع الوفد الأمريكي، ومع ذلك، في يوليو/ تموز الماضي، لم يجتمع لافروف وبلينكين، اللذان كانا أيضًا في لاوس، في ذات الوقت.كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزير لافروف، خطط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لعقد اجتماعات ثنائية مع زملائه الآسيويين، لكنها لم تحدد مع من بالضبط.وتعتبر قمة دول جنوب شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2011، تمت دعوة قادة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى رؤساء دول شرق وجنوب شرق آسيا.رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
https://sarabic.ae/20240726/لافروف-روسيا-وآسيان-تعمقان-التنسيق-الأمني-1091137602.html
لاوس
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393640_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a6cea84e53614bfde2e679e299eb2efb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لاوس, العالم, رابطة الدول المستقلة, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
روسيا, لاوس, العالم, رابطة الدول المستقلة, رابطة الدول المستقلة, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة "آسيان"... ما هي أهم الدول المشاركة
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى عاصمة لاوس فيينتيان، حيث سيشارك في قمة "آسيان" (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، في الـ11 من الشهر الجاري.
وانطلقت في مدينة فيينتيان، يوم الثلاثاء الماضي، السلسلة السنوية لاجتماعات قيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتختتم الفعاليات يوم غد الجمعة، باجتماع قمة قيادة الرابطة السنوية، والتي تضم المشاركين الدائمينوهم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعدد من شركاء الحوار، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالتوازي مع وصول الوزير لافروف، سيزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لاوس، الذي سيشارك في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
، بدلاً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ولم تبلغ وزارة الخارجية الروسية عن اتصالات محتملة مع الوفد الأمريكي، ومع ذلك، في يوليو/ تموز الماضي، لم يجتمع لافروف وبلينكين، اللذان كانا أيضًا في لاوس، في ذات الوقت.
كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوزير لافروف، خطط في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لعقد اجتماعات ثنائية مع زملائه الآسيويين، لكنها لم تحدد مع من بالضبط.
وتعتبر قمة دول جنوب شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا
والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.
وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع الأحداث الرفيعة المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
ومنذ عام 2011، تمت دعوة قادة روسيا والولايات المتحدة أيضًا لحضور منتدى رؤساء دول شرق وجنوب شرق آسيا.