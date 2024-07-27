https://sarabic.ae/20240727/وزراء-خارجية-آسيان-ندعو-إلى-بدء-حوار-للتوصل-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1091169767.html
وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم السبت، أطراف الأزمة الأوكرانية إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار حقيقي يفضي إلى تسوية سلمية... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T10:18+0000
2024-07-27T10:18+0000
2024-07-27T10:18+0000
العالم
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وبحسب البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي انعقد في فيينتيان عاصمة لاوس، "فيما يتعلق بأوكرانيا، أكدنا على دعوتنا إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية والانخراط الجاد في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم، في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240726/لافروف-روسيا-وآسيان-تعمقان-التنسيق-الأمني-1091137602.html
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العالم
وزراء خارجية "آسيان": ندعو إلى بدء حوار للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، اليوم السبت، أطراف الأزمة الأوكرانية إلى وقف الأعمال القتالية والانخراط في حوار حقيقي يفضي إلى تسوية سلمية للصراع.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي انعقد في فيينتيان عاصمة لاوس، "فيما يتعلق بأوكرانيا، أكدنا على دعوتنا إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية والانخراط الجاد في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع".
وأضاف البيان: "ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم، في وقت سابق، مقترحات جديدة للسلام وحل النزاع في أوكرانيا؛ تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا، وضمان حيادية وعدم انضمام أوكرانيا لأية أحلاف وخلوها من أية أسلحة نووية، وتجريدها من السلاح وإزالة النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدت القيادة الروسية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل، شرط أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.