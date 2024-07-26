https://sarabic.ae/20240726/لافروف-روسيا-وآسيان-تعمقان-التنسيق-الأمني-1091137602.html
لافروف: روسيا و"آسيان" تعمقان التنسيق الأمني
لافروف: روسيا و"آسيان" تعمقان التنسيق الأمني
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعملان على تعميق التنسيق الأمني. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T07:52+0000
2024-07-26T07:52+0000
2024-07-26T07:52+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال إحاطته الصحفية بعد اجتماع بصيغة روسيا و"آسيان": "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، اكتسبت علاقاتنا طابعا شاملا، حيث يجري تنفيذ عمل هادف لتعميق التنسيق في مجالات السياسة والأمن، ومواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، ونحن نرى ديناميكيات إيجابية في المجالات العملية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والزراعة والتعليم".ووفقا للافروف، فإن روسيا مقتنعة بأن "البنية التي تتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقوم على الشمولية والمساواة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الجميع، حيث يجب أن تظل أساس الأمن والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأشار لافروف إلى أهمية حصول روسيا على وضع الشريك الرقمي لـ"آسيان".وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلةوفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.
https://sarabic.ae/20240725/لافروف-ينبغي-على-روسيا-والصين-التصدي-للتدخل-الخارجي-في-شؤون-جنوب-شرق-آسيا--1091120272.html
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روسيا
لافروف: روسيا و"آسيان" تعمقان التنسيق الأمني
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعملان على تعميق التنسيق الأمني.
وقال لافروف خلال إحاطته الصحفية بعد اجتماع بصيغة روسيا و"آسيان": "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، اكتسبت علاقاتنا طابعا شاملا، حيث يجري تنفيذ عمل هادف لتعميق التنسيق في مجالات السياسة والأمن، ومواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، ونحن نرى ديناميكيات إيجابية في المجالات العملية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والزراعة والتعليم".
ووفقا للافروف، فإن روسيا مقتنعة بأن "البنية التي تتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقوم على الشمولية والمساواة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الجميع، حيث يجب أن تظل أساس الأمن والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأشار لافروف إلى أهمية حصول روسيا على وضع الشريك الرقمي لـ"آسيان".
وفي الوقت الحالي، تستضيف لاوس، التي تتولى رئاسة "آسيان" في عام 2024، سلسلة سنوية من الاجتماعات الوزارية للكتلة الإقليمية والدول الشريكة في حوار "آسيان".
وتضم "آسيان"، تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي ولاوس وفيتنام وكمبوديا وميانمار.