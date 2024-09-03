https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الدولي-ليوم-الصقور-ضمن-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092362779.html
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
سبوتنيك عربي
افتتح "المنتدى الدولي ليوم الصقور"، اليوم الثلاثاء، في إطار فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع" في مدينة فلاديفوستوك الروسية. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T16:12+0000
2024-09-03T16:12+0000
2024-09-03T16:13+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
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وتخصص فعاليات المنتدى لتطوير مراكز إعادة تأهيل الطيور الجارحة والأساليب الحديثة لاستعادة التجمعات الطبيعية لها، إضافة إلى التقنيات العلمية المتقدمة لدراسة ومراقبة تجمعات الصقور.وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايوزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
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المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار العالم الآن
المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا, أخبار العالم الآن
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
16:12 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 16:13 GMT 03.09.2024)
افتتح "المنتدى الدولي ليوم الصقور"، اليوم الثلاثاء، في إطار فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع" في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتخصص فعاليات المنتدى لتطوير مراكز إعادة تأهيل الطيور الجارحة والأساليب الحديثة لاستعادة التجمعات الطبيعية لها، إضافة إلى التقنيات العلمية المتقدمة لدراسة ومراقبة تجمعات الصقور.
وتم افتتاح "القرية العربية"، وهي مساحة مفتوحة ثقافية عرقية، للتعرف على ثقافة شبه الجزيرة العربية والتقاليد والعادات الشرقية.
وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.
وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.