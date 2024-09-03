https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أنور إبراهيم، سيعرب خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمام بلاده بالانضمام... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T16:36+0000
2024-09-03T16:36+0000
2024-09-03T16:36+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار ماليزيا اليوم
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_953425ef6e4c2736a090b90506492728.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الماليزية: "يعتزم رئيس الوزراء تأكيد اهتمام ماليزيا بالانضمام إلى "بريكس" خلال محادثة مع الرئيس بوتين، يوم عد الأربعاء، الذي يرأس مجموعة "بريكس" عام 2024".وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن رئيس الوزراء الماليزي، سيجري مفاوضات في شكل ضيق وموسع مع الرئيس بوتين، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، يوم غد الأربعاء، وسيتم مناقشة قضايا التعاون والاقتصاد والأجندة الدولية والإقليمية.وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايوزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الدولي-ليوم-الصقور-ضمن-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092362779.html
أخبار ماليزيا اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
أفادت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أنور إبراهيم، سيعرب خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الماليزية: "يعتزم رئيس الوزراء تأكيد اهتمام ماليزيا بالانضمام إلى "بريكس" خلال محادثة مع الرئيس بوتين، يوم عد الأربعاء، الذي يرأس مجموعة "بريكس" عام 2024".
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن رئيس الوزراء الماليزي، سيجري مفاوضات في شكل ضيق وموسع مع الرئيس بوتين، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، يوم غد الأربعاء، وسيتم مناقشة قضايا التعاون والاقتصاد والأجندة الدولية والإقليمية.
وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.
وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.