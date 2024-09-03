رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"

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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
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https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أنور إبراهيم، سيعرب خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمام بلاده بالانضمام... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T16:36+0000
2024-09-03T16:36+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار ماليزيا اليوم
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الماليزية: "يعتزم رئيس الوزراء تأكيد اهتمام ماليزيا بالانضمام إلى "بريكس" خلال محادثة مع الرئيس بوتين، يوم عد الأربعاء، الذي يرأس مجموعة "بريكس" عام 2024".وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن رئيس الوزراء الماليزي، سيجري مفاوضات في شكل ضيق وموسع مع الرئيس بوتين، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، يوم غد الأربعاء، وسيتم مناقشة قضايا التعاون والاقتصاد والأجندة الدولية والإقليمية.وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايوزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الدولي-ليوم-الصقور-ضمن-فعاليات-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092362779.html
أخبار ماليزيا اليوم
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم, المنتدى الاقتصادي الشرقي

رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"

16:36 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أنور إبراهيم، سيعرب خلال محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الماليزية: "يعتزم رئيس الوزراء تأكيد اهتمام ماليزيا بالانضمام إلى "بريكس" خلال محادثة مع الرئيس بوتين، يوم عد الأربعاء، الذي يرأس مجموعة "بريكس" عام 2024".
وفي وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن رئيس الوزراء الماليزي، سيجري مفاوضات في شكل ضيق وموسع مع الرئيس بوتين، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، يوم غد الأربعاء، وسيتم مناقشة قضايا التعاون والاقتصاد والأجندة الدولية والإقليمية.
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - معرض شارع الشرق الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
16:12 GMT
وتعقد نسخة هذا العام من "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر/ أيلول 2024.

وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وسط توقعات بمشاركة فعالة من الدول الآسيوية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يناقش فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وموسكو مستقرة وتتميز بالثقة السياسية المتبادلة
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