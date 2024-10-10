https://sarabic.ae/20241010/المجر-وشركة-غازبروم-الروسية-توقعان-اتفاقية-تجارية-تكميلية-جديدة--1093612650.html
المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدة
المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن المجر وشركة "غازبروم" الروسية، وقعتا اتفاقًا تجاريًا إضافيًا جديدًا يضمن أسعارًا تنافسية. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال سيارتو، خلال كلمة ألقاها في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي 13 للغاز: "الجانب الثاني هو أن القدرة التنافسية للأسعار مضمونة من خلال العقود التجارية الإضافية بين شركاتنا الوطنية وشركة "غازبروم"، وهذا يساعد على أن تظل الأسعار قادرة على المنافسة بمرور الوقت. نحن نوقع مثل هذه العقود من وقت لآخر، وقد وقّعنا على العقد التالي اليوم، والسعر الذي ندفعه مقابل الغاز يظل تنافسيا".من جهته، وصف رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، حالة سوق الغاز الأوروبي بأنها سيئة، مشيرًا إلى أن تدميرًا مصطنعًا للطلب على الغاز هناك الآن.وأشار ميلر إلى أن هناك المزيد من "التقييمات القاسية"، وعلى هذا فإن بعض الخبراء يقولون إن هذا يمكن أن نطلق عليه وصف "انتحار أوروبا في مجال الطاقة"، ويرى آخرون أن "القاطرة الاقتصادية تحولت إلى رجل أوروبا المريض".ويُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي 13 للغاز في الفترة، من 8 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.ويستقبل المنتدى نحو 25 ألف مشارك من 54 دولة، ويحظى بدعم من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة في روسيا، وحكومة سانت بطرسبورغ والجمعيات الصناعية الرائدة.المجر: غالبية دول "الناتو" واثقة من أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلفسيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, هنغاريا, هنغاريا, المجر, أخبار المجر, شركة غازبروم, العالم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, هنغاريا, هنغاريا, المجر, أخبار المجر, شركة غازبروم, العالم, اقتصاد
المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدة
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن المجر وشركة "غازبروم" الروسية، وقعتا اتفاقًا تجاريًا إضافيًا جديدًا يضمن أسعارًا تنافسية.
وقال سيارتو، خلال كلمة ألقاها في منتدى سانت بطرسبورغ الدولي 13 للغاز: "الجانب الثاني هو أن القدرة التنافسية للأسعار مضمونة من خلال العقود التجارية الإضافية بين شركاتنا الوطنية وشركة "غازبروم"، وهذا يساعد على أن تظل الأسعار قادرة على المنافسة بمرور الوقت. نحن نوقع مثل هذه العقود من وقت لآخر، وقد وقّعنا على العقد التالي اليوم، والسعر الذي ندفعه مقابل الغاز يظل تنافسيا".
من جهته، وصف رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، حالة سوق الغاز الأوروبي بأنها سيئة،
مشيرًا إلى أن تدميرًا مصطنعًا للطلب على الغاز هناك الآن.
وأضاف ميلر: "إنه أمر سيء، ما يحدث في سوق الغاز الأوروبية، حصل بالفعل على تعريف ثابت، هذا تدمير مصطنع للطلب على الغاز".
وأشار ميلر إلى أن هناك المزيد من "التقييمات القاسية"، وعلى هذا فإن بعض الخبراء يقولون إن هذا يمكن أن نطلق عليه وصف "انتحار أوروبا في مجال الطاقة"، ويرى آخرون أن "القاطرة الاقتصادية
تحولت إلى رجل أوروبا المريض".
ويُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي 13 للغاز في الفترة، من 8 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
ويستقبل المنتدى نحو 25 ألف مشارك من 54 دولة، ويحظى بدعم من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة في روسيا، وحكومة سانت بطرسبورغ والجمعيات الصناعية الرائدة.