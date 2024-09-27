https://sarabic.ae/20240927/سيارتو-المجر-تنضم-إلى-مجموعة-أصدقاء-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1093193924.html

سيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا

سيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر ستنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام"، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الصين والبرازيل، من أجل التسوية... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T15:49+0000

2024-09-27T15:49+0000

2024-09-27T15:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سيارتو عبر قناة "إم 1 " التلفزيونية :"15 دولة، بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والمكسيك وكينيا وزامبيا وكازاخستان، ستجتمع تحت قيادة الصين والبرازيل، للتحضير لتشكيل مجموعة أصدقاء العالم".وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن الصين والبرازيل، ودولا أخرى في الجنوب العالمي، تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية.وقال وانغ يي، خلال لقاء مع سيلسو أموريم مستشار رئيس البرازيل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب، وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه "سيتم إنشاء منصة "أصدقاء السلام" لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها".وأصدرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقا من 6 نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، في مايو/ أيار من هذا العام، والذي لقي ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.

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