https://sarabic.ae/20240927/سيارتو-المجر-تنضم-إلى-مجموعة-أصدقاء-السلام-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1093193924.html
سيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا
سيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر ستنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام"، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الصين والبرازيل، من أجل التسوية... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T15:49+0000
2024-09-27T15:49+0000
2024-09-27T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وقال سيارتو عبر قناة "إم 1 " التلفزيونية :"15 دولة، بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والمكسيك وكينيا وزامبيا وكازاخستان، ستجتمع تحت قيادة الصين والبرازيل، للتحضير لتشكيل مجموعة أصدقاء العالم".وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن الصين والبرازيل، ودولا أخرى في الجنوب العالمي، تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية.وقال وانغ يي، خلال لقاء مع سيلسو أموريم مستشار رئيس البرازيل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب، وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه "سيتم إنشاء منصة "أصدقاء السلام" لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها".وأصدرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقا من 6 نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، في مايو/ أيار من هذا العام، والذي لقي ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.
https://sarabic.ae/20240927/الجيش-الروسي-ينفذ-33-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات--المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1093174956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
سيارتو: المجر تنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام" لحل النزاع في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأن المجر ستنضم إلى مجموعة "أصدقاء السلام"، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الصين والبرازيل، من أجل التسوية الصراع في أوكرانيا، والتي تضم 15 دولة فقط، بما في ذلك 3 دول من أوروبا.
وقال سيارتو عبر قناة "إم 1 " التلفزيونية :"15 دولة، بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا والمكسيك وكينيا وزامبيا وكازاخستان، ستجتمع تحت قيادة الصين والبرازيل، للتحضير لتشكيل مجموعة أصدقاء العالم".
وأشار إلى أن المبادرين دعوا 3 دول أوروبية إلى الاجتماع وهي المجر وفرنسا وسويسرا.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، أن الصين والبرازيل، ودولا أخرى في الجنوب العالمي، تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال وانغ يي، خلال لقاء مع سيلسو أموريم مستشار رئيس البرازيل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب، وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".
وأشار الوزير الصيني إلى أن "أصدقاء السلام" ليست مجموعة مغلقة، بل منصة مفتوحة لا تسعى إلى التنافس والمواجهة، بل إلى تطوير الحوار الشامل".
وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه "سيتم إنشاء منصة "أصدقاء السلام" لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها".
وأضاف: "(منصة) "أصدقاء العالم" تهدف إلى طرح وجهة نظر موضوعية وعقلانية، ولعب دور بناء في التسوية السياسية للقضية الأوكرانية".
وأصدرت الصين والبرازيل، بشكل مشترك، توافقا من 6 نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، في مايو/ أيار من هذا العام، والذي لقي ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.