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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/الجيش-الروسي-ينفذ-33-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات--المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1093174956.html
الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه على مدار أسبوع نفذ الجيش الروسي 33 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال"، ضد مؤسسات المجمع... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T10:28+0000
2024-09-27T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى قطارات محملة بأسلحة ومعدات غربية".وتابع: "️تواصل وحدات من مجموعة "الشمال" خلال الأسبوع عملية تدمير واستهداف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3270 عسكريًا، و10 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز ليوبارد، و66 مركبة قتالية مدرعة و81 مركبةـ و53 مدفعا ميدانيا و8 محطات حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات".وأوضحت وزارة الدفاع أن "العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"حررت خلال الأسبوع بلدتي غريغوروفكا وأوستروي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو نحو 5140 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات قتالية مدرعة و94 مركبة وثلاثة راجمات صواريخ، و58 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 11 محطة حربية إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

10:28 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 10:50 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه على مدار أسبوع نفذ الجيش الروسي 33 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال"، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى قطارات محملة بأسلحة ومعدات غربية".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب منشآت الإنتاج ومناطق تخزين الطائرات دون طيار والقوارب المسيرة والترسانات ومستودعات الذخيرة والوقود ونقاط الانتشار المؤقتة ومناطق تمركز وحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".

وتابع: "️تواصل وحدات من مجموعة "الشمال" خلال الأسبوع عملية تدمير واستهداف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3270 عسكريًا، و10 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز ليوبارد، و66 مركبة قتالية مدرعة و81 مركبةـ و53 مدفعا ميدانيا و8 محطات حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات".

وأكد البيان أنه "خلال الأسبوع قامت وحدات مجموعات "الغرب" بتحسين الوضع التكتيكي على طول الخط الأمامي"، مشيرا إلى أن نظام كييف خسر أكثر من 2980 فردًا عسكريًا، وسبع دبابات، و14 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة "M113"، و40 مركبة، وثلاثة راجمات صواريخ و52 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 12 محطة حربية إلكترونية وأخرى مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 26 مستودع ذخيرة ميدانيا".

وأوضحت وزارة الدفاع أن "العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"حررت خلال الأسبوع بلدتي غريغوروفكا وأوستروي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو نحو 5140 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات قتالية مدرعة و94 مركبة وثلاثة راجمات صواريخ، و58 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 11 محطة حربية إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مستودع ذخيرة ميدانيا".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
23 سبتمبر, 07:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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