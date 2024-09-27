https://sarabic.ae/20240927/الجيش-الروسي-ينفذ-33-ضربة-مشتركة-على-مؤسسات--المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1093174956.html

الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه على مدار أسبوع نفذ الجيش الروسي 33 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال"، ضد مؤسسات المجمع... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T10:28+0000

2024-09-27T10:28+0000

2024-09-27T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "كينجال"، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك، تم تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى قطارات محملة بأسلحة ومعدات غربية".وتابع: "️تواصل وحدات من مجموعة "الشمال" خلال الأسبوع عملية تدمير واستهداف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3270 عسكريًا، و10 دبابات، بما في ذلك دبابتان من طراز ليوبارد، و66 مركبة قتالية مدرعة و81 مركبةـ و53 مدفعا ميدانيا و8 محطات حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات".وأوضحت وزارة الدفاع أن "العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"حررت خلال الأسبوع بلدتي غريغوروفكا وأوستروي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو نحو 5140 جنديًا ودبابتين وثماني مركبات قتالية مدرعة و94 مركبة وثلاثة راجمات صواريخ، و58 مدفعا ميدانيا، وتم تدمير 11 محطة حربية إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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