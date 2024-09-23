https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بإحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيّرات على دونيتسك وماكييفكا خلال الأسبوع الماضي. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T07:31+0000
2024-09-23T07:31+0000
2024-09-23T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185189_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_cae38b4af7f08f64dfdcf0cc80f1845f.jpg
ونشرت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي ونظام الحرب الإلكترونية فوق دونيتسك وماكييفكا 82 هجوما إرهابيا نفذته طائرات مسيّرة أوكرانية".وأوضح البيان أنه تم إحباط هجمات أوكرانية كانت تخطط لاستهداف منشأة مجمع إقليمي للطاقة، ومركز طبي في المنطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
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روسيا
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
أفادت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بإحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيّرات على دونيتسك وماكييفكا خلال الأسبوع الماضي.
ونشرت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي ونظام الحرب الإلكترونية فوق دونيتسك وماكييفكا 82 هجوما إرهابيا نفذته طائرات مسيّرة أوكرانية".
وأوضح البيان أنه تم إحباط هجمات أوكرانية كانت تخطط لاستهداف منشأة مجمع إقليمي للطاقة، ومركز طبي في المنطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.