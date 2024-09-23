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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240923/إحباط-أكثر-من-80-هجوما-أوكرانيا-بالمسيرات-على-دونيتسك-وماكييفكا-خلال-أسبوع-1093003725.html
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بإحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيّرات على دونيتسك وماكييفكا خلال الأسبوع الماضي. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T07:31+0000
2024-09-23T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي ونظام الحرب الإلكترونية فوق دونيتسك وماكييفكا 82 هجوما إرهابيا نفذته طائرات مسيّرة أوكرانية".وأوضح البيان أنه تم إحباط هجمات أوكرانية كانت تخطط لاستهداف منشأة مجمع إقليمي للطاقة، ومركز طبي في المنطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
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روسيا

إحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيرات على دونيتسك وماكييفكا خلال أسبوع

07:31 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، بإحباط أكثر من 80 هجوما أوكرانيا بالمسيّرات على دونيتسك وماكييفكا خلال الأسبوع الماضي.
ونشرت قيادة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية بيانا على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الأسبوع الماضي، أحبطت أنظمة الدفاع الجوي ونظام الحرب الإلكترونية فوق دونيتسك وماكييفكا 82 هجوما إرهابيا نفذته طائرات مسيّرة أوكرانية".
وأوضح البيان أنه تم إحباط هجمات أوكرانية كانت تخطط لاستهداف منشأة مجمع إقليمي للطاقة، ومركز طبي في المنطقة.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
19 سبتمبر, 09:44 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان05:36 GMT
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