https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:44+0000
2024-09-19T09:44+0000
2024-09-19T10:02+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24 و28 و30 و33 و118 و143 و56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكوراخوفو، وغريغوروفكا، وزاليزنيانسكو، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 690 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة مصنوعتين في ألمانيا من طراز "ماردر" في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:44 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 19.09.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24 و28 و30 و33 و118 و143 و56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكوراخوفو، وغريغوروفكا، وزاليزنيانسكو، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 690 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة مصنوعتين في ألمانيا من طراز "ماردر" في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
ونتيجة للعمليات العسكرية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.