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القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T09:44+0000
2024-09-19T10:02+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24 و28 و30 و33 و118 و143 و56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكوراخوفو، وغريغوروفكا، وزاليزنيانسكو، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 690 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة مصنوعتين في ألمانيا من طراز "ماردر" في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:44 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 19.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24 و28 و30 و33 و118 و143 و56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، وكوراخوفو، وغريغوروفكا، وزاليزنيانسكو، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 690 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة مصنوعتين في ألمانيا من طراز "ماردر" في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
ونتيجة للعمليات العسكرية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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