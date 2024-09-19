https://sarabic.ae/20240919/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-1092884084.html
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوبة والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T10:09+0000
2024-09-19T10:09+0000
2024-09-19T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانه : "الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, العالم
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
10:09 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 19.09.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوبة والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانه : "الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".
وأوضح البيان أنه "تم استهداف حشود من القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت: "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيليانكا ويوليفكا بمنطقة زابوروجي. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.