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القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240919/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-1092884084.html
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوبة والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T10:09+0000
2024-09-19T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانه : "الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240919/القوات-الروسية-تحرر-غيورغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092883690.html
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-في-كورسك-وتكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-1092818670.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

طائرات تكتيكية روسية تستهدف المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية التابع للاستخبارات الأوكرانية

10:09 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 19.09.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت المرافق الحيوبة والبينة للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانه : "الطيران التكتيكي العملياتي والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت المركز الرئيسي للاتصالات اللاسلكية الخاصة لمديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة المسلحة الأوكرانية، والمرافق الحيوية للبنية التحتية للمطارات الأوكرانية".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف حشود من القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر غيورغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:44 GMT

وأضافت: "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيليانكا ويوليفكا بمنطقة زابوروجي. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الشرق" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت هجومين مضادين من قبل مجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 95 عسكريًا".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة
17 سبتمبر, 11:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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