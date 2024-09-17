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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تواصل-تقدمها-في-كورسك-وتكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-1092818670.html
القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة
القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:14+0000
2024-09-17T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي".وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية و28 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم 270 إم إل آر إس" أمريكية الصنع، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، وسيارتين للنقل والتذخير، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية على محور كورسك بلغت نحو 400 عسكري و19 عربة مدرعة بينها 4 دبابات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-جنديا-أوكرانيا-قرب-كوبيانسك-1092818196.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة

11:14 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 17.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في كورسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي وميدفيجي بمقاطعة كورسك خلال اليوم الماضي".

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات وناقلة مشاة "سي في-90" و14 مركبة قتالية مصفحة؛ بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية وخمس قذائف هاون وست سيارات وقطعة من المعدات الهندسية".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية و28 راجمة صواريخ من بينها 7 راجمات من طراز "هيمارس" و6 من طراز "إم 270 إم إل آر إس" أمريكية الصنع، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، وسيارتين للنقل والتذخير، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
11:02 GMT
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية على محور كورسك بلغت نحو 400 عسكري و19 عربة مدرعة بينها 4 دبابات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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