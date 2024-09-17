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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-جنديا-أوكرانيا-قرب-كوبيانسك-1092818196.html
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:02+0000
2024-09-17T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا بمقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240917/إحباط-محاولة-تفجير-سيارة-رئيس-مؤسسة-دفاعية-في-مقاطعة-سفيردلوفسك-الروسية-1092809732.html
https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية---عاجل--1092811614.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا

القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك

11:02 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا، على بعد ستة كيلومترات من محور كوبيانسك.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا بمقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.
وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
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إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية
08:22 GMT
ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

صواريخ روسية تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى رماد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
09:33 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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