https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-جنديا-أوكرانيا-قرب-كوبيانسك-1092818196.html
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:02+0000
2024-09-17T11:02+0000
2024-09-17T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا بمقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية---عاجل--1092811614.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا سيغودنيا
القوات الروسية تحيد نحو 30 جنديا أوكرانيا قرب كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوفضائية الروسية، حيدت نحو 30 جنديًا أوكرانيا خلال غارة جوية على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا، على بعد ستة كيلومترات من محور كوبيانسك.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن" قوات الفضاء الروسية استخدمت وسائل محمولة جواً لمهاجمة نقطة الانتشار المؤقتة المحددة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في قرية بتروبافلوفكا
بمقاطعة خاركوف، على بعد ستة كيلومترات شرق كوبيانسك.
وأشارت الوزارة إلى أن أدوات الرصد الموضعي، أظهرت خلال العملية التدمير الكامل للمباني التي تستخدمها وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لإيواء الأفراد.
ويشار إلى أن القوات الروسية استهدفت، الخميس الماضي، العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية
بقنابل "فاب-500" على محور كوبيانسك في نقطة انتشار مؤقتة لهم، في قرية بتروبافلوفكا، في اتجاه كوبيانسكي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.