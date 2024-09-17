https://sarabic.ae/20240917/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية---عاجل--1092811614.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على دعم المؤسسات الدفاعية العسكرية التابعة لنظام كييف. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T09:33+0000
2024-09-17T09:33+0000
2024-09-17T10:22+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عسكريي ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، ولواء المشاة البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق بلدات نوفوألكساندروفكا، وتوكاريفكا، وفيسيلوي، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 20 عسكرياً، وست سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات الأفراد، ومعدات الألوية الميكانيكية الهجومية 14 و44 و67 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم الأرضي، ولواءي الدفاع الأرضي 104و119 في محيط بلدات كوبيانسك بتروبافلوفكا، كوفشاروفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 3 هجمات مضادة لوحدات من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر" إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر "إم777" و"إم198" مصنوعين في أمريكا، ومدفع "دي-20" عيار 152ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار122ملم، ومدفعي "إم-119"عيار 105 ملم مصنوعين في أمريكا، إضافة إلى تدمير محطة رادار إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 95 عسكريًا، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها، واستهدفت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 59، و148، واللواء الهجومي المحمول جوًا 95، ولواءي الدفاع الأرضي 118، و119، ولواء الهجوم "ليوت"، التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، في مناطق بلدات نيليبوفكا، ديميتروف، كوراخوفو، تسوكورينو، ميخائيلوفكا، غرودوفكا ونوفويكونوميتشيسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد ثماني هجمات مضادة.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للوائي الدفاع الأرضي 113، و125 التابعة للقوات الأوكرانية، في بلدات فولشانسك، وفيرخنيايا بيساريفكا، في مقاطعة خاركوف.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أفرادا ومعدات للألوية الميكانيكية 24 و28 و93، واللواء 46 المحمول جواً، ولواء الدفاع الأرضي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات فيرخنيكامينسكويويه، تشاسوف يار، غريغوروفكا، ستوبوشكي، أوسترويه، ديليفكا، سيفيرسك، كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية .وتم صد 5 هجمات مضادة من مجموعات اقتحام للواء المشاة الآلي 56 ولواء الدفاع الأرضي 120 للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 685عسكريًا، إضافة إلى دبابة واحدة، و7 عربات، ومدفع "إم-119" من عيار 105 ملم أمريكي الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
09:33 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 10:22 GMT 17.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية التي تعمل على دعم المؤسسات الدفاعية العسكرية التابعة لنظام كييف.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، عسكريي ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128، ولواء المشاة البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 121، في مناطق بلدات نوفوألكساندروفكا، وتوكاريفكا، وفيسيلوي، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 20 عسكرياً، وست سيارات، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت الطاقة التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومواقع تخزين الأسلحة والذخيرة، والوسائل المادية والفنية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 145 منطقة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات الأفراد، ومعدات الألوية
الميكانيكية الهجومية 14 و44 و67 و115 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم الأرضي، ولواءي الدفاع الأرضي 104و119 في محيط بلدات كوبيانسك بتروبافلوفكا، كوفشاروفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو، كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلدة روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد 3 هجمات مضادة لوحدات من اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 600 عسكري، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفعي هاوتزر" إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في بريطانيا، ومدفعي هاوتزر "إم777" و"إم198" مصنوعين في أمريكا، ومدفع "دي-20" عيار 152ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار122ملم، ومدفعي "إم-119"عيار 105 ملم مصنوعين في أمريكا، إضافة إلى تدمير محطة رادار إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع متقدمة. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 95 عسكريًا، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم،
ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها، واستهدفت تشكيلات اللواءين الميكانيكيين 59، و148، واللواء الهجومي المحمول جوًا 95، ولواءي الدفاع الأرضي 118، و119، ولواء الهجوم "ليوت"،
التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية، في مناطق بلدات نيليبوفكا، ديميتروف، كوراخوفو، تسوكورينو، ميخائيلوفكا، غرودوفكا ونوفويكونوميتشيسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد ثماني هجمات مضادة.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 475 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر "إم- 777"عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للوائي الدفاع الأرضي 113، و125 التابعة للقوات الأوكرانية،
في بلدات فولشانسك، وفيرخنيايا بيساريفكا، في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أفرادا ومعدات للألوية الميكانيكية 24 و28 و93، واللواء 46 المحمول جواً،
ولواء الدفاع الأرضي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات فيرخنيكامينسكويويه، تشاسوف يار، غريغوروفكا، ستوبوشكي، أوسترويه، ديليفكا، سيفيرسك، كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية .
وتم صد 5 هجمات مضادة من مجموعات اقتحام للواء المشاة الآلي 56 ولواء الدفاع الأرضي 120 للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 685عسكريًا،
إضافة إلى دبابة واحدة، و7 عربات، ومدفع "إم-119" من عيار 105 ملم أمريكي الصنع.
وفي المجمل، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 646 طائرة عسكرية أوكرانية، و283 مروحية، و31658 طائرة مسيرة، 579 منظومة صاروخية للدفاع الجوي، و18157 دبابة وعربة مدرعة، و1454 راجمة صواريخ، و14708 مدافع ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 26148 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.