https://sarabic.ae/20240916/القواتع-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية--1092763853.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 طائرة مسيرة. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:27+0000
2024-09-16T10:27+0000
2024-09-16T10:46+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 121 و123 في مناطق نوفوألكساندروفكا وغافريلوفكا وكاميشاني وبريدنيبروفسكوي وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر "ميستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستودع ذخيرة ميدانيا.وأردف بيان الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مطارا عسكريا، وورشة لإنتاج المسيرات و4 مستودعات لتخزينها، فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 144 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31622 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18150 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1454 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 14.658 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.127 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسكقوات تجمع "القطب الشمالي" الروسية تحاكي صد هجوم جوي لعدو وهمي
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https://sarabic.ae/20240916/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يعلن-تدمير-عدة-مسيرات-لقوات-كييف-في-كورسك-1092753256.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية
10:27 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 16.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 طائرة مسيرة.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 121 و123 في مناطق نوفوألكساندروفكا وغافريلوفكا وكاميشاني وبريدنيبروفسكوي وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر "ميستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستودع ذخيرة ميدانيا.
وأردف بيان الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مطارا عسكريا، وورشة لإنتاج المسيرات
و4 مستودعات لتخزينها، فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 144 منطقة.
وأسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و20 صاروخا من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، و13 طائرة دون طيار.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي 646 طائرة، 283 طائرة هليكوبتر، 31622 طائرة دون طيار، 579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 18150 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى،
1454 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 14.658 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 26.127 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.