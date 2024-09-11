الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
12:59 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 11.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء 92 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق مالي بروكودي، وغرافسكوي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو180 عسكريًا، وثلاث مركبات، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 44 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوليسنيكوفكا، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد" و"راك سا-12" مصنوعة في كرواتيا، ومركبة قتالية ذات نظام إطلاق صواريخ متعدد، ومدفعية ذاتية الدفع 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعان هاوتزر "إف إن-70" عيار 155 ملم مصنوعان في المملكة المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وأربعة مستودعات للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لواءي الهجوم الجوي 72 و 79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي إليزافيتوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 655 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"عيار 152 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات ألوية المشاة الآلية 150، و68 ولواء غايغر، ولواءي المشاة 142، و144 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و14 من الحرس الوطني في مناطق دزيرجينسك، وبتروفكا، وبوكروفسك، ومارينوفكا، وتسوكورينو، وكليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكري، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم "دي-30"، ومدفع عيار 100 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة تابعة للقوات الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 عسكري، ودبابة وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" أمريكية الصنع. وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
واستدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفو، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون .
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين وأربعة عشر مركبة، ونظام إطلاق صواريخ متعدد "إم إل أر إس" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" ومستودعين للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.