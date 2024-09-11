https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-في-مناطق-عدة-ويكبدها-خسائر-فادحة--1092612186.html

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T12:59+0000

2024-09-11T12:59+0000

2024-09-11T13:33+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء 92 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق مالي بروكودي، وغرافسكوي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو180 عسكريًا، وثلاث مركبات، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 44 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوليسنيكوفكا، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد" و"راك سا-12" مصنوعة في كرواتيا، ومركبة قتالية ذات نظام إطلاق صواريخ متعدد، ومدفعية ذاتية الدفع 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعان هاوتزر "إف إن-70" عيار 155 ملم مصنوعان في المملكة المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وأربعة مستودعات للذخيرة.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 655 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"عيار 152 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة تابعة للقوات الأوكرانية.واستدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفو، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين وأربعة عشر مركبة، ونظام إطلاق صواريخ متعدد "إم إل أر إس" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" ومستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو

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https://sarabic.ae/20240911/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-ثلاث-مقاطعات-مختلفة-1092598808.html

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