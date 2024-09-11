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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-في-مناطق-عدة-ويكبدها-خسائر-فادحة--1092612186.html
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T12:59+0000
2024-09-11T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء 92 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق مالي بروكودي، وغرافسكوي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو180 عسكريًا، وثلاث مركبات، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 44 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوليسنيكوفكا، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد" و"راك سا-12" مصنوعة في كرواتيا، ومركبة قتالية ذات نظام إطلاق صواريخ متعدد، ومدفعية ذاتية الدفع 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعان هاوتزر "إف إن-70" عيار 155 ملم مصنوعان في المملكة المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وأربعة مستودعات للذخيرة.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 655 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"عيار 152 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة تابعة للقوات الأوكرانية.واستدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفو، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين وأربعة عشر مركبة، ونظام إطلاق صواريخ متعدد "إم إل أر إس" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" ومستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240911/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-لنظام-كييف-للاستيلاء-على-منصة-الحفر-الروسية-القرم--2-في-البحر-الأسود-1092611937.html
https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الروسي-يضرب-القوات-الأوكرانية-في-18-منطقة-من-مقاطعة-كورسك--1092606368.html
https://sarabic.ae/20240911/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-ثلاث-مقاطعات-مختلفة-1092598808.html
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تستهدف-بضربة-30-عسكريا-أوكرانيا-ومعداتهم-الحربية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1092592930.html
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-380-عسكريا-و15-مركبة-قتالية-في-كورسك-1092577033.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة

12:59 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 11.09.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولتشانسكي تشكيلات اللواء 92 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36 في مناطق مالي بروكودي، وغرافسكوي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو180 عسكريًا، وثلاث مركبات، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الآليين 44 و116 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوليسنيكوفكا، وفيشنيف في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
12:38 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات، ومركبتين قتاليتين لإطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "غراد" و"راك سا-12" مصنوعة في كرواتيا، ومركبة قتالية ذات نظام إطلاق صواريخ متعدد، ومدفعية ذاتية الدفع 155 ملم من طراز "كراب" مصنوعة في بولندا، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعان هاوتزر "إف إن-70" عيار 155 ملم مصنوعان في المملكة المتحدة، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وأربعة مستودعات للذخيرة.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لواءي الهجوم الجوي 72 و 79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي إليزافيتوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية داخل 18 منطقة في مقاطعة كورسك
10:04 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 655 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"عيار 152 ملم، ومدفع "M119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى العاملة، ومعدات ألوية المشاة الآلية 150، و68 ولواء غايغر، ولواءي المشاة 142، و144 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و14 من الحرس الوطني في مناطق دزيرجينسك، وبتروفكا، وبوكروفسك، ومارينوفكا، وتسوكورينو، وكليبان- بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ثلاث هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
04:42 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 عسكري، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر عيار 122 ملم "دي-30"، ومدفع عيار 100 ملم.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق دوبروفولي، ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة تابعة للقوات الأوكرانية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
أمس, 18:26 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 110 عسكري، ودبابة وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" أمريكية الصنع. وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني.
واستدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، ولواء الدفاع الساحلي 39 في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفو، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون .
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين وأربعة عشر مركبة، ونظام إطلاق صواريخ متعدد "إم إل أر إس" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في المملكة المتحدة. وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن" ومستودعين للذخيرة.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر نحو 380 عسكريا و15 مركبة قتالية في كورسك
أمس, 13:01 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
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