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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-380-عسكريا-خلال-24-ساعة-1092572856.html
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 15 مركبة مدرعة على محور كورسك، خلال الـ24 الساعة... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T11:16+0000
2024-09-10T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من كتيبتي الهجوم الآلي 22 و61 وألوية الهجوم الجوي 80 و82، ولواء 152، بالإضافة إلى اللواء الأول ولواء الأمن 1004 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوركي وفنيزابني وإيفاشكوفسكي وكوباتكين وكوريلوفكا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وأوبخوفكا وأورلوفكا وسناجوست وأوسبينوفكا".وتابع البيان: "نفذت قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية هجمات على مناطق تجمع المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، وكذلك الألوية الهجومية الآلية 21 و22 و41 و54 واللواء الرئاسي الأول، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول وبويارو- ليزاتشي وغلوخوف ودروزين وكروفنوي وإيسكريسكوفيتشتشينا ونوفايا سلوبودا وسفيسا، وبيشانوي وبافلوفكا وبوستوجورود وسومي ويامبول".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في يوم واحد، صدت القوات المسلحة الروسية 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وفقد العدو ما يصل إلى 40 شخصًا، وتم أسر 4 جنود أوكرانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-----1092569609.html
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روسيا

سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي

11:16 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 10.09.2024)
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مقاتلة سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 15 مركبة مدرعة على محور كورسك، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من كتيبتي الهجوم الآلي 22 و61 وألوية الهجوم الجوي 80 و82، ولواء 152، بالإضافة إلى اللواء الأول ولواء الأمن 1004 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوركي وفنيزابني وإيفاشكوفسكي وكوباتكين وكوريلوفكا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وأوبخوفكا وأورلوفكا وسناجوست وأوسبينوفكا".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الطيران والصواريخ الروسية نفذت ضربات على 11 لواء تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي خلال 24 ساعة.

وتابع البيان: "نفذت قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية هجمات على مناطق تجمع المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، وكذلك الألوية الهجومية الآلية 21 و22 و41 و54 واللواء الرئاسي الأول، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول وبويارو- ليزاتشي وغلوخوف ودروزين وكروفنوي وإيسكريسكوفيتشتشينا ونوفايا سلوبودا وسفيسا، وبيشانوي وبافلوفكا وبوستوجورود وسومي ويامبول".
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
09:05 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في يوم واحد، صدت القوات المسلحة الروسية 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وفقد العدو ما يصل إلى 40 شخصًا، وتم أسر 4 جنود أوكرانيين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية
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Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هرتسوغ: عودة المختطفين باهظة الثمن لكن عدم إعادتهم أكثر إيلاما07:28 GMT
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