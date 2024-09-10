https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-380-عسكريا-خلال-24-ساعة-1092572856.html

سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي

سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيّدت أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 15 مركبة مدرعة على محور كورسك، خلال الـ24 الساعة... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T11:16+0000

2024-09-10T11:16+0000

2024-09-10T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085223757_0:232:3196:2030_1920x0_80_0_0_d406eba3c2fb16d24ac151d4eab904bc.jpg

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها: "استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات الروسية، تجمعات القوة البشرية والمعدات من كتيبتي الهجوم الآلي 22 و61 وألوية الهجوم الجوي 80 و82، ولواء 152، بالإضافة إلى اللواء الأول ولواء الأمن 1004 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوركي وفنيزابني وإيفاشكوفسكي وكوباتكين وكوريلوفكا وليوبيموفكا ومالايا لوكنيا وماخنوفكا ومارتينوفكا ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وأوبخوفكا وأورلوفكا وسناجوست وأوسبينوفكا".وتابع البيان: "نفذت قوات الطيران والصواريخ العملياتية التكتيكية هجمات على مناطق تجمع المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، وكذلك الألوية الهجومية الآلية 21 و22 و41 و54 واللواء الرئاسي الأول، وكذلك ألوية الدفاع الإقليمي 101 و103 و129 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بيلوبول وبويارو- ليزاتشي وغلوخوف ودروزين وكروفنوي وإيسكريسكوفيتشتشينا ونوفايا سلوبودا وسفيسا، وبيشانوي وبافلوفكا وبوستوجورود وسومي ويامبول".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في يوم واحد، صدت القوات المسلحة الروسية 6 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وفقد العدو ما يصل إلى 40 شخصًا، وتم أسر 4 جنود أوكرانيين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضربة صاروخية روسية قرب سومي تدمر 4 مدرعات وتحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين... فيديو أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": كييف خططت لتفجير قنبلة عن بعد بمحطة كورسك النووية الروسية

https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-----1092569609.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا