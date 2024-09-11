https://sarabic.ae/20240911/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تسقط-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-ثلاث-مقاطعات-مختلفة-1092598808.html
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات أوريول وبيلغورود وكورسك خلال الليل. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T04:42+0000
2024-09-11T04:42+0000
2024-09-11T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".وأضافت الدفاع في بيانها أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، من بينها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وكورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-380-عسكريا-و15-مركبة-قتالية-في-كورسك-1092577033.html
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روسيا
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
04:42 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 04:50 GMT 11.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات أوريول وبيلغورود وكورسك خلال الليل.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
وأضافت الدفاع في بيانها أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، من بينها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وكورسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.