https://sarabic.ae/20240910/القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-380-عسكريا-و15-مركبة-قتالية-في-كورسك-1092577033.html
القوات الأوكرانية تخسر نحو 380 عسكريا و15 مركبة قتالية في كورسك
القوات الأوكرانية تخسر نحو 380 عسكريا و15 مركبة قتالية في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيدت أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية على محور مقاطعة كورسك. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T13:01+0000
2024-09-10T13:01+0000
2024-09-10T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابعت الوزارة في بيان لها، أن قواتها دمرت أكثر 15 مركبة مدرعة، منها دبابتان و13 مركبة قتالية مدرعة تابعة للقولت المسلحة الأوكرانية، بالإضافة لثلاث قطع مدفعية و11 مركبة، خلال الهجوم المعادي.ويضاف إليها سبعة أنظمة صاروخية، من طراز "هيمارس" وخمسة من طراز "ميلرس" (MLRS) و8 منصات إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل وتحميل، و22 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، منها اثنتان من مركبات إزالة الألغام الهندسية ومركبة إزالة الألغام "UR-77".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-380-عسكريا-خلال-24-ساعة-1092572856.html
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تحرر-غاليسينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092567802.html
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أخبار روسيا, سلاح روسيا, روسيا
أخبار روسيا, سلاح روسيا, روسيا
القوات الأوكرانية تخسر نحو 380 عسكريا و15 مركبة قتالية في كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيدت أكثر من 380 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية على محور مقاطعة كورسك.
وتابعت الوزارة في بيان لها، أن قواتها دمرت أكثر 15 مركبة مدرعة، منها دبابتان و13 مركبة قتالية مدرعة تابعة للقولت المسلحة الأوكرانية، بالإضافة لثلاث قطع مدفعية و11 مركبة، خلال الهجوم المعادي.
وبحسب بيان الوزارة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية القتال على محور كورسك، أكثر من 11,800 عسكري، 93 دبابة، 42 مركبة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 649 مركبة قتالية مدرعة، 382 سيارة، 89 قطعة مدفعية، 24 قاذفة متعددة الإطلاق.
ويضاف إليها سبعة أنظمة صاروخية، من طراز "هيمارس" وخمسة من طراز "ميلرس" (MLRS) و8 منصات إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومركبتي نقل وتحميل، و22 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، وراداريين للدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، منها اثنتان من مركبات إزالة الألغام الهندسية ومركبة إزالة الألغام "UR-77".
ونجحت القوات الروسية، في وقت سابق، في تدمير أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية
الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022 تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.