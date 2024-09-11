https://sarabic.ae/20240911/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-لنظام-كييف-للاستيلاء-على-منصة-الحفر-الروسية-القرم--2-في-البحر-الأسود-1092611937.html
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي أحبط محاولة للقوات الأوكرانية للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T12:38+0000
2024-09-11T12:38+0000
2024-09-11T12:38+0000
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وللسيطرة على منصة الحفر الروسية، أرسلت إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية قوة هجومية برمائية مكونة من 14 قاربًا أمريكيًا من طراز "ويلارد" من "القوة البحرية" مع عسكريين من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية.وخلال المعركة، قامت قوات أسطول البحر الأسود والعسكريين الروس الذين يقومون بمهام الحراسة والدفاع عن منصة الحفر بإغراق 8 زوارق بحرية، وقتل ما يصل إلى 80 من أفراد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه تعتبر "عملية إعلامية" أخرى لنظام كييف في منطقة البحر الأسود، تم توقيتها لتتزامن مع وصول ممثلين رفيعي المستوى للولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا، في 11 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وغرقت هذه العملية بالدماء وأودت بحياة العشرات من الجنود الأوكرانيين.بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي أحبط محاولة للقوات الأوكرانية للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود.
وللسيطرة على منصة الحفر الروسية، أرسلت إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية قوة هجومية برمائية مكونة من 14 قاربًا أمريكيًا من طراز "ويلارد" من "القوة البحرية" مع عسكريين من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية.
وخلال المعركة، قامت قوات أسطول البحر الأسود والعسكريين الروس
الذين يقومون بمهام الحراسة والدفاع عن منصة الحفر بإغراق 8 زوارق بحرية، وقتل ما يصل إلى 80 من أفراد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.
وانسحبت 6 قوارب أوكرانية أخرى دون أن تحاول حتى انتشال الجنود الأوكرانيين الجرحى الذين بقوا في الماء.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه تعتبر "عملية إعلامية" أخرى لنظام كييف في منطقة البحر الأسود،
تم توقيتها لتتزامن مع وصول ممثلين رفيعي المستوى للولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا، في 11 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وغرقت هذه العملية بالدماء وأودت بحياة العشرات من الجنود الأوكرانيين.