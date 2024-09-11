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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-لنظام-كييف-للاستيلاء-على-منصة-الحفر-الروسية-القرم--2-في-البحر-الأسود-1092611937.html
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي أحبط محاولة للقوات الأوكرانية للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T12:38+0000
2024-09-11T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وللسيطرة على منصة الحفر الروسية، أرسلت إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية قوة هجومية برمائية مكونة من 14 قاربًا أمريكيًا من طراز "ويلارد" من "القوة البحرية" مع عسكريين من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية.وخلال المعركة، قامت قوات أسطول البحر الأسود والعسكريين الروس الذين يقومون بمهام الحراسة والدفاع عن منصة الحفر بإغراق 8 زوارق بحرية، وقتل ما يصل إلى 80 من أفراد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه تعتبر "عملية إعلامية" أخرى لنظام كييف في منطقة البحر الأسود، تم توقيتها لتتزامن مع وصول ممثلين رفيعي المستوى للولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا، في 11 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وغرقت هذه العملية بالدماء وأودت بحياة العشرات من الجنود الأوكرانيين.بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20240905/أسطول-البحر-الاسود-يدمر-11-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-1092417346.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط محاولة لنظام كييف للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود

12:38 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أسطول البحر الأسود الروسي أحبط محاولة للقوات الأوكرانية للاستيلاء على منصة الحفر الروسية "القرم -2" في البحر الأسود.
وللسيطرة على منصة الحفر الروسية، أرسلت إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية قوة هجومية برمائية مكونة من 14 قاربًا أمريكيًا من طراز "ويلارد" من "القوة البحرية" مع عسكريين من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية.
وخلال المعركة، قامت قوات أسطول البحر الأسود والعسكريين الروس الذين يقومون بمهام الحراسة والدفاع عن منصة الحفر بإغراق 8 زوارق بحرية، وقتل ما يصل إلى 80 من أفراد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.
وانسحبت 6 قوارب أوكرانية أخرى دون أن تحاول حتى انتشال الجنود الأوكرانيين الجرحى الذين بقوا في الماء.
أعلام معهد ناخيموف لقوات البحرية الروسية من طراد الصواريخ فارياغ في مراسم احتفالية بيوم البحرية في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود يدمر 11 زورقا أوكرانيا مسيرا
5 سبتمبر, 11:00 GMT
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن هذه تعتبر "عملية إعلامية" أخرى لنظام كييف في منطقة البحر الأسود، تم توقيتها لتتزامن مع وصول ممثلين رفيعي المستوى للولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا، في 11 سبتمبر/ أيلول من هذا العام، وغرقت هذه العملية بالدماء وأودت بحياة العشرات من الجنود الأوكرانيين.
بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"
أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
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