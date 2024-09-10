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https://sarabic.ae/20240910/بوتين-نستضيف-مراقبين-من-15-دولة-في-مناورات-أوكيان-2024-1092582094.html
بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"
بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة ممثلي 15 دولة للعمل بصفة مراقبين في مناورات "أوكيان-2024"، التي تجري بدءا من اليوم ولغاية 16... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:35+0000
2024-09-10T14:35+0000
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القوات المسلحة الروسية
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وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في المرحلة النشطة من تدريبات مركز القيادة "أوكيان-2024"، أن "سفن وطائرات جيش التحرير الشعبي الصيني تشارك أيضًا في التدريب على الإجراءات العملية"، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات ميدانية من مختلف الهيئات الأمنية المختصة والوزارات الفيدرالية ذات العلاقة.ويشار إلى مشاركة أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية، ونحو 7,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف عسكري، في المناورات البحرية الضخمة، التي تجريها القوات البحرية الروسية في مختلف البحار والمحيطات.وتهدف هذه التدريبات العسكرية لاختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات وقطع البحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة خلال الجزء العملي من التدريبات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.وتتألف المناورات من مرحلتين: في إطار الأولى، ستعمل هيئات القيادة الحربية على نشر مجموعات القوات في مناطق التدريب القتالية المحددة، وفي المرحلة الثانية، ستقوم القوات المشاركة فيها بتنفيذ "أعمال قتالية" لتدمير أهداف وقوات معادية ذات أهمية استراتيجية، وإنزال قوات هجومية برمائية على ساحل غير مجهز، وحماية المواقع الصديقة للنشاط الاقتصادي البحري والاتصالات الاستراتيجية.والجدير بالذكر، أن كلمة "أوكيان" هو اسم رمزي للتدريبات البحرية الرئيسية التي قام بها الأسطول الحربي السوفيتي في الأعوام 1970 و1975 و1977 و1983 و1985، وكانت هذه المناورات تعتبر أكبر أحداث التدريب العملياتي والقتالي للبحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب والأكبر في تاريخ العالم في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20240910/بوتين-خلال-تدريبات-أوكيان-2024-على-روسيا-أن-تستعد-لأي-تطور-للأحداث--1092578200.html
https://sarabic.ae/20240910/أسطول-روسي-يحاكي-عمليات-تأمين-مرافق-البنية-التحتية-في-منطقة-القطب-الشمالي-1092578866.html
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اخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية
اخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية

بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"

14:35 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة ممثلي 15 دولة للعمل بصفة مراقبين في مناورات "أوكيان-2024"، التي تجري بدءا من اليوم ولغاية 16 أيلول/سبتمبر الجاري، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق.
وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في المرحلة النشطة من تدريبات مركز القيادة "أوكيان-2024"، أن "سفن وطائرات جيش التحرير الشعبي الصيني تشارك أيضًا في التدريب على الإجراءات العملية"، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات ميدانية من مختلف الهيئات الأمنية المختصة والوزارات الفيدرالية ذات العلاقة.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال استعراض ميداني لقوات الجيش الروسي بعد انتهاء مناورات الشرق 2018، 13 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
12:56 GMT
ويشار إلى مشاركة أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية، ونحو 7,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف عسكري، في المناورات البحرية الضخمة، التي تجريها القوات البحرية الروسية في مختلف البحار والمحيطات.
وتهدف هذه التدريبات العسكرية لاختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات وقطع البحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة خلال الجزء العملي من التدريبات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.
وتتألف المناورات من مرحلتين: في إطار الأولى، ستعمل هيئات القيادة الحربية على نشر مجموعات القوات في مناطق التدريب القتالية المحددة، وفي المرحلة الثانية، ستقوم القوات المشاركة فيها بتنفيذ "أعمال قتالية" لتدمير أهداف وقوات معادية ذات أهمية استراتيجية، وإنزال قوات هجومية برمائية على ساحل غير مجهز، وحماية المواقع الصديقة للنشاط الاقتصادي البحري والاتصالات الاستراتيجية.
طراد الصواريخ مارشال أوستينوف في التدريبات البحرية كومجا - 2018 في بحر بارنتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
أسطول روسي يحاكي عمليات تأمين مرافق البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي
13:22 GMT
والجدير بالذكر، أن كلمة "أوكيان" هو اسم رمزي للتدريبات البحرية الرئيسية التي قام بها الأسطول الحربي السوفيتي في الأعوام 1970 و1975 و1977 و1983 و1985، وكانت هذه المناورات تعتبر أكبر أحداث التدريب العملياتي والقتالي للبحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب والأكبر في تاريخ العالم في ذلك الوقت.
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