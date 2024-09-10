https://sarabic.ae/20240910/بوتين-نستضيف-مراقبين-من-15-دولة-في-مناورات-أوكيان-2024-1092582094.html

بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"

بوتين: نستضيف مراقبين من 15 دولة في مناورات "أوكيان-2024"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة ممثلي 15 دولة للعمل بصفة مراقبين في مناورات "أوكيان-2024"، التي تجري بدءا من اليوم ولغاية 16... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T14:35+0000

2024-09-10T14:35+0000

2024-09-10T14:35+0000

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وأوضح بوتين خلال كلمة ألقاها في المرحلة النشطة من تدريبات مركز القيادة "أوكيان-2024"، أن "سفن وطائرات جيش التحرير الشعبي الصيني تشارك أيضًا في التدريب على الإجراءات العملية"، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات ميدانية من مختلف الهيئات الأمنية المختصة والوزارات الفيدرالية ذات العلاقة.ويشار إلى مشاركة أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفن دعم الأسطول المساعدة، وأكثر من 120 طائرة ومروحية، ونحو 7,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف عسكري، في المناورات البحرية الضخمة، التي تجريها القوات البحرية الروسية في مختلف البحار والمحيطات.وتهدف هذه التدريبات العسكرية لاختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات وقطع البحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة خلال الجزء العملي من التدريبات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.وتتألف المناورات من مرحلتين: في إطار الأولى، ستعمل هيئات القيادة الحربية على نشر مجموعات القوات في مناطق التدريب القتالية المحددة، وفي المرحلة الثانية، ستقوم القوات المشاركة فيها بتنفيذ "أعمال قتالية" لتدمير أهداف وقوات معادية ذات أهمية استراتيجية، وإنزال قوات هجومية برمائية على ساحل غير مجهز، وحماية المواقع الصديقة للنشاط الاقتصادي البحري والاتصالات الاستراتيجية.والجدير بالذكر، أن كلمة "أوكيان" هو اسم رمزي للتدريبات البحرية الرئيسية التي قام بها الأسطول الحربي السوفيتي في الأعوام 1970 و1975 و1977 و1983 و1985، وكانت هذه المناورات تعتبر أكبر أحداث التدريب العملياتي والقتالي للبحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب والأكبر في تاريخ العالم في ذلك الوقت.

https://sarabic.ae/20240910/بوتين-خلال-تدريبات-أوكيان-2024-على-روسيا-أن-تستعد-لأي-تطور-للأحداث--1092578200.html

https://sarabic.ae/20240910/أسطول-روسي-يحاكي-عمليات-تأمين-مرافق-البنية-التحتية-في-منطقة-القطب-الشمالي-1092578866.html

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